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الرقابة المالية تدرس 3 تراخيص جديدة للتخصيم
الثلاثاء 20 مارس 2018 01:43 م
هيئة الرقابة المالية جديد
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هيئة الرقابة المالية جديد
■ استفسارات من مستثمرين بالإمارات والأردن بهدف اختراق القطاع
أحمد الدسوقى
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، منح تراخيص لنحو 3 شركات تخصيم جديدة، خلال الفترة المقبلة.
وقال مصدر بالهيئة فى تصريح لـ«المال»، إن واحدة من تلك الشركات التى سيتم منحها الترخيص قريبا تتبع بنك حكومى - رفض الإفصاح عنها - مضيفا أن هناك إقبالاً غير عادى على تدشين شركات بالقطاع.
ووفقا لهيئة الرقابة المالية، فإن نشاط التخصيم يضم 8 شركات، ارتفع حجم رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراة بنسبة %21.2، نهاية 2017، ليصل إلى 4.9 مليار، مقابل 4 مليارات جنيه نهاية 2016، كما ارتفع إجمالى عدد عملاء النشاط إلى 304 عميلاً نهاية 2017، مقابل 256 نهاية 2016، بنسبة %18.8.
واستحوذت شركات QNB الأهلى، ودرايف، والمصرية، على %93.9 من حجم النشاط بنهاية العام الماضى، موزعة بواقع %57.6 للأولى، %19.7 للثانية، و%16.5 للمصرية.
وكشف المصدر عن تلقى الهيئة استفسارات من مستثمرين بالإمارات والإردن، عن نشاط التخصيم المحلى، وذكر أن بنك القاهرة تقدم بأوراق شركة التأجير التمويلى، التى أعلن عن بدء تدشينها الشهر الماضى، برأسمال مرخص 500 مليون جنيه، ومصدر 100 مليون جنيه.
يشار إلى ان مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، الذى يناقش بمجلس النواب حاليا، والمتوقع إقراره بشكل نهائى عقب الانتخابات الرئاسية، قد سمح لشركات التأجير التمويلى، بممارسة التأجير التشغيلى، لأول مرة، بشرط إعداد حسابات مستقلة.
كما نظم كيفية قيد عقود التأجير التمويلى بسجل الهيئة، ووضع آلية تنظيم حماية الأصل المؤجر، وطريقة استخدامه وصيانته، والتأمين عليه، وتحديد المسؤولية المدنية والجنائية لمن يستغله. ويسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها، بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلى متناهى الصغر.
التخصيم
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