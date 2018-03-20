EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مهلة أخيرة لسداد زيادات إيجار المعادى التكنولوجية
الثلاثاء 20 مارس 2018 01:06 م
وزير الاتصالات 556
أخر الأخبار
ياسر القاضي 669
محمود جمال
اجتمع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلى الشركات المستأجرة لمبان منطقة تكنولوجيا المعادى «المعادى بارك» منذ أيام، بغرض الاتفاق على تفاصيل سداد الزيادة الجديدة فى سعر المتر، بأثر رجعى منذ «تعويم الجنيه» فى نوفمبر 2016، على أساس سعر صرف 17.70 جنيه، مقابل الدولار.
وقالت مصادر مطلعة بالقطاع، إن الوزير أقر الزيادة، وكلف إدارة المنطقة بتحصيلها، مشيرا إلى إمكانية التقسيط، على أن يكون 30 يونيو القادم هو آخر فترة سماح لتحصيل الإيجارات بقيمتها الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن الشركات طلبت مد المهلة، وتنتظر رد الوزارة بشأن آليات التحصيل، ومواعيد الاستحقاق.
وأكدت أن أغلب المستأجرين يدرسون بدائل أخرى، لتقديم خدمات الكول سنتر للعملاء المحليين والدوليين، منها إنشاء مبان جديدة خارج المنطقة، على غرار شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أو الاستفادة من الأصول القائمة فعليا.
يذكر أن 20 شركة كول سنتر مصرية وأجنبية منها «وصلة» و«اتصال» و«سيكس» الأمريكية، تستأجر 11 مبنى بالمنطقة، على مساحة 60 ألف متر مربع.
وكانت تلك الشركات مجتمعة، تقوم بسداد إيجاراتها مقومة بالعملة الأجنبية، بواقع 8.88 جنيه، مقابل الدولار، قبل التعويم، بإجمالى 7.992 مليون جنيه شهريا، ترتفع إلى 15.930 مليون جنيه بعد الزيادة الجديدة، وستكون مطالبة بدفع ما يعادل 111.132 مليون جنيه، عن 14 شهراً مضت، ويتراوح سعر إيجار المتر بين 13 - 15 دولاراً.
تكنولوجيا المعلومات
تعويم الجنيه
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا