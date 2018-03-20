مهلة أخيرة لسداد زيادات إيجار المعادى التكنولوجية

ياسر القاضي 669

محمود جمال



اجتمع المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلى الشركات المستأجرة لمبان منطقة تكنولوجيا المعادى «المعادى بارك» منذ أيام، بغرض الاتفاق على تفاصيل سداد الزيادة الجديدة فى سعر المتر، بأثر رجعى منذ «تعويم الجنيه» فى نوفمبر 2016، على أساس سعر صرف 17.70 جنيه، مقابل الدولار.



وقالت مصادر مطلعة بالقطاع، إن الوزير أقر الزيادة، وكلف إدارة المنطقة بتحصيلها، مشيرا إلى إمكانية التقسيط، على أن يكون 30 يونيو القادم هو آخر فترة سماح لتحصيل الإيجارات بقيمتها الجديدة.



وأوضحت المصادر، أن الشركات طلبت مد المهلة، وتنتظر رد الوزارة بشأن آليات التحصيل، ومواعيد الاستحقاق.



وأكدت أن أغلب المستأجرين يدرسون بدائل أخرى، لتقديم خدمات الكول سنتر للعملاء المحليين والدوليين، منها إنشاء مبان جديدة خارج المنطقة، على غرار شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أو الاستفادة من الأصول القائمة فعليا.



يذكر أن 20 شركة كول سنتر مصرية وأجنبية منها «وصلة» و«اتصال» و«سيكس» الأمريكية، تستأجر 11 مبنى بالمنطقة، على مساحة 60 ألف متر مربع.



وكانت تلك الشركات مجتمعة، تقوم بسداد إيجاراتها مقومة بالعملة الأجنبية، بواقع 8.88 جنيه، مقابل الدولار، قبل التعويم، بإجمالى 7.992 مليون جنيه شهريا، ترتفع إلى 15.930 مليون جنيه بعد الزيادة الجديدة، وستكون مطالبة بدفع ما يعادل 111.132 مليون جنيه، عن 14 شهراً مضت، ويتراوح سعر إيجار المتر بين 13 - 15 دولاراً.