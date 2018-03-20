النواب: إقرار المزايدات والمناقصات وتعديلات الضريبة أبريل المقبل

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



تنتظر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسي انتهاء الانتخابات الرئاسية للانتهاء من عدة مشروعات قوانبن هامة على رأسها المزايدات والمناقصات وتعديلات الضريبة على الدخل ، تمهيدا لادراجها فى جلسة عامة ابريل المقبل.



وأكد النائب حسين عيسي في تصريحاته لـ"المال" أن بمجرد معاودة البرلمان للانعقاد عقب الانتخابات الرئاسية ستعكف اللجنة على وضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون " المزايدات والمناقصات" المرسل من الحكومة ، مضيفا أن اللجنة تضع ضمن اولوياتها إيضا الانتهاء من مشروع قانون بعض التعديلات على ضرائب الدخل لادراج كلاهما فى جلسة عامة أبريل المقبل.



وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة الحسابات الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/ 2017 وسيتم ادراجها في الجلسة العامة المقبلة ، لافتا إلى انتظار اللجنة ارسال الجكومة لموازنة الدولة لعامي 2018/2019 لمناقشتها واقراراها .



ويستهدف مشروع الموازنة لعام 2019/2018، تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8%، مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018.



وتخطط وزارة المالية في المشروع، الذي شهدت مؤشراته الأولية، الأحد الماضي ، لخفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13% ، و تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي، وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي.

