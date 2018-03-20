البورصة تنظم ورشة عمل لتأهيل الشركات الصغيرة

البورصة 6

رجب عزالدين



عقدت البورصة المصرية، ورشة عمل بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل على مختلف المستويات الإدارية والفنية وأنشطة الحوكمة والاستدامة.



وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارته تولي أهمية كبيرة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما له من أهمية كبرى في خلق مزيد من الوظائف وتطوير صناعات وأنشطة إنتاجية وخدمة مختلفة.



وأضاف فريد، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن جهود إدارة البورصة لتطوير بورصة النيل تتضمن فتح قنوات اتصال مع كافة المؤسسات المالية المهتمة بتقديم الدعم والعون والمشورة للشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء قدراتها التشغيلية وتطوير مهاراتها، فيما يتعلق بأنشطة الحوكمة والقدرات البشرية، خاصة للشركات التي لديها رغبة حقيقية وجادة في التوسع والنمو.



وكشف فريد، عن نيته لترتيب عدة لقاءات تضم شركات بورصة النيل والرعاه المعنيين بجلب شركات للقيد ببورصة للنيل، سعيًا منه لتطوير وتحديث السوق وإزالة كافة المعوقات وتحفيز الشركات وتأهيلها، والوقوف على النتائج التي حققتها الرعاة حتى الآن.



ولفت إلى أن بورصة النيل ليست سوقًا للتخارج بل منصة هامة لتمويل التوسع والنمو وبل والادخار والاستثمار، خاصة على الأجل الطويل، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة قاطرة النمو والتنمية في العالم، لقدرتها على خلق مزيد من الوظائف والتطور بشكل سريع، لذلك أصبحت تستحوذ على النصيب الأكبر من مكونات النمو الاقتصادي في العديد من الاقتصاديات المتقدمة.