اتحاد الصناعات يناقش عقد شراكات مع 150 شركة رواندية

اتحاد الصناعات المصرية

محمد ريحان وعمر سالم:



حظيت زيارة أول بعثة لاتحاد الصناعات المصرية إلى أفريقيا والتي بدأت في دولة رواندا بإهتمام بالغ من قبل مجتمع الأعمال حيث عقد الوفد المصري لقاءات عمل ثنائية مع أكثر من 150 شركة رواندية عاملة في قطاعات صناعية متعددة منها الطاقة الجديدة والمتجددة ومواد البناء والصناعات الهندسية والطباعة والجلود والملابس الجاهزة.



وأبدت الشركات الرواندية اهتماماً كبيراً وجدية بالغة في عقد شراكات تجارية وصناعية مع نظرائهم من الجانب المصري وأكدوا رغبتهم في إستيراد مواد وخامات ومستلزمات التصنيع ، بل وصناعات متكاملة من مصر، داعية الشركات المصرية للعمل على الإستثمار في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة من مصر إلى رواندا.



ولدى وصولها إلى العاصمة كيجالي، إستقبل سعادة السفير أحمد الأنصاري سفير مصر في رواندا و سعادة السفير الشيخ صالح هابيمانا سفير دولة رواندا في مصر وفد بعثة إتحاد الصناعات المصرية برئاسة د. شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الأفريقي بالإتحاد ورئيس غرفة صناعة الكيماويات و عضوية كل من أ. أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، وأ. مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها ورئيس لجنة التصدير والعلاقات الخارجية بالغرفة ود. ماجد المنشاوي رئيس شركة مينا فارم للصناعات الدوائية وعضو المجلس التصديري للأدوية وم. أدهم الوليلي نائب رئيس مجموعة الوليلي للتنمية والإستثمار.



وقد عبر د. شريف الجبلي بسعادته للإستقبال الحافل الذي لاقته البعثة منذ وصولها وأكد أن هذه الزيارة إنما هي الخطوة الأولى على طريق التعارف والتعاون مع أكبر عدد ممكن من دول أفريقيا، مؤكدأً على أهمية مد جسور الثقة والتكامل الصناعي والتجاري بين دول القارة السمراء في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي من شأنها الإرتقاء بالإقتصاد الواعد للقارة وكذلك الرخاء لشعوبها.



جدير بالذكر أن لجنة التعاون الأفريقي بإتحاد الصناعات المصرية قد نظمت هذه البعثة كخطوة أولى لتنفيذ ما قد أتفق عليه بين اللجنة والوفود الأفريقية الزائرة في مؤتمر أفريقيا 2017 والذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في شهر ديسمبر من العام الماضي والذي أعقبه مؤتمر تنمية التجارة البينية بين مصر وأفريقيا في ذات الشهر والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع أفركسيم بنك ، على أن تكون هذه هي البعثة الأولى في سلسلة زيارات لبعثات تالية لعدد من الدول الأفريقية الأخرى والتي تعد لها لجنة التعاون الأفريقي حالياً.