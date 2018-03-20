مستثمر يقلص حصته بالعبوات الطبية.. ويبيع 1.5 مليون سهم

شركة العبوات الطبية

رجب عزالدين



أعلنت شركة العبوات الطبية، عن بيع العميل أحمد محمد أحمد عمرو، 1.5 مليون سهم من حصته بها، بقيمة 1.4 مليون جنيه.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنه بذلك تنحفض حصة العميل المذكور إلى 3.05%، مقارنة بنحو 5.4% قبل العملية".



وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 0.95 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.



ويبلغ رأسمال الشركة 64 مليون جنيه، موزعة على 64 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم.