نادية صابر:



تشهد حركة البترول الخام المنقول عبر قناة السويس بالتكامل مع خط أنابيب "سوميد" الذي تمتلكه الشركة العربية لأنابيب البترول ، تراجع بلغت نسبته 11% خلال عام 2017 ، رغم ارتفاع أجمالي ناقلات البترول العابرة بنسبة 5.7%.



وأرجعت مصادر ذلك التراجع الي تصدر أمريكا لمخزون البترول وتحويلها من مستورد الي مصدر رئيسي ، بجانب توسعة قناة السويس التي سمحت لناقلات البترول بالعبور دون تفريغ جزء من حمولاتها بخط الأنابيب.



وكشفت إحصائيات هيئة قناة السويس، عبور 127 ناقلة بترول ما بين محملة وفارغة ، قناة السويس خلال عام 2017 ، بحمولات بلغت 39 مليون طن ، بتراجع بلغت نسبته 11% مقارنة بعام 2016 والذي سجل عبور 168 ناقلة بترول بحمولات بلغت 43.9 مليون طن .



وأكدت الاحصائيات تلك السفن قادمة من الخليج العربي والمتجهة إلي أوروبا وأمريكا، حيث تقوم الناقلات العملاقة التي لا تستطيع عبور قناة السويس بكامل حمولتها لزيادة غاطسها عن غاطس القناة، بتخفيف جزء من حمولتها في العين السخنة على البحر الأحمر، وينقل عبر خط الأنابيب إلى ميناء سيدي كرير على البحر المتوسط، حيث يتم شحنها مرة أخرى إلى الناقلة



وكشفت الإحصائيات أن حركة نقل البترول عبر "السوميد " تمثل نحو 3.9% من حركة نقل البترول ومشتقاته بقناة السويس.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد كامل المستشار الاقتصادي لشركة ماهوني للملاحة، أن حركة التجارة بشكل عام تشهد تحسن تدريجيا، متوقعا أن تظهر ملامحه مع انتهاء الربع الأول من العام الجاري، علي حركة عبور السفن بقناة السويس وباقي الممرات الملاحية الاخري.



وأوضح أن انخفاض حركة نقل النفط بالتكامل مع "السوميد " رغم ارتفاع اجمالي ناقلات البترول في قناة السويس خلال عام 2017 ، يرجع الي سبيين أهمهما أن التوسعة الاخيرة في قناة السويس وأعمال الازدواج ساهمت بشكل كبير في جذب شريحة من تلك الناقلات لعبور القناة بدلا من فض جزء من الحمولة في خط الانابيب.



وقال إن السبب الثاني يقوم علي تراجع أسعار البترول خلال الخمس سنوات الاخيرة ،بشكل كبير ،ساعد الولايات المتحدة علي تحقيق مخزون بترولي كبير جعلها في المرتبة الثانية بعد روسيا ، مما سمح لها بالتصديرالي اوروبا بعيد عن الاعتماد علي الشرق الأوسط، خاصة أن السوميد تنقل بترولا خام فقط



واتجهت هيئة قناة السويس مع بداية العام الجاري إلي منح حافز جديد لناقلات البترول العملاقة العابرة للقناة بالتكامل مع السوميد على طريق ( الخليج العربي / الخليج الإمريكى أو منطقة الكاريبي ) في رحلتها الدائرية المحملة والفارغة.



ويعتمد ذلك الحافز علي تقليل تكلفة الرحلة من 385 ألفا دولار العام الماضي الي 335 ألف دولار في 2018، من خلال تحديد 155 ألف دولار رسم عبور شامل لناقلات البترول العملاقة، التى تزيد حمولتها على 250 ألف طن ، القادمة من الجنوب، ورسوم 180 ألف دولار حال عودة الناقلة من الشمال فارغة بدلا من 230 الف دولار، جاء ذلك تشجيعا لاستخدام طريق القناة بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.



وفي نفس السياق، حققت إجمالي حركة نقل البترول في قناة السويس خلال عام 2017 ، عبور 4537 ناقلة بزيادة 5.7 % مقارنة بعام 2016 والذي سجل عبور 4292 ناقلة .



كما سجلت أن حمولات البترول العابرة بقناة السويس خلال نفس الفترة عبور188 مليون طن بزيادة بلغت 8.1% مقارنة بعبور 174 مليون طن في عام 2016 .



وأكد تقرير أقتصادي صادر من "مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "اونكتاد"، أن هناك متغيرات كثير أثرت بشكل كبير علي حركة نقل النفط في العالم من أهمها توسع تجارة ناقلات النفط بنسبة 4.2% خلال عام 2016 ومنتصف 2017، بسبب أرتفاع في واردات النفط إلي الصين والهند والولايات المتحدة بجانب رفع العقوبات المفروضة علي أيران مقابل زيادة شحنات التصدير من الشرق الأوسط.



ويتوقع تقرير "أونكتاد" أن تزيد حركة التجارة وحجم التدوال بمقدار 3.2% في الفترة من 2017 حتي 2022 ، مشيرا الي أتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الاوروبي واليابان في يوليو 2017 ، سيدعم التدفقات التجارية خلال السنوات القليلة القادمة.



وفي نفس السياق أعلنت "أوبك" أن الطلب علي النفط خلال عام 2017 بلغ 32.8 مليون برميل يوميا، ويتوقع أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 32.9 مليون برميل يوميا، في العام الجاري وهو أعلى بقليل من مستوى عام 2017.



كما وافق مجلس النواب، في 28 يناير الماضي على مشروع قانون الحكومة بمد مدة عمل الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاما، وذلك بشكل نهائي.



ويذكر أن الشركة العربية لأنابيب البترول "السوميد "، تعد شركة مساهمة مصرية ، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم في النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المتحدة .