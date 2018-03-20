وزير المالية: برنامج الطروحات مرن وقابل للتعديل

عمرو الجارحى 8

■ دراسة عرض «الوادى الفوسفاتية» للاكتتاب العام وأسماء أخرى أكثر جاهزية قد تظهر بالقائمة



مها أبوودن



كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أن برنامج طرح الشركات الحكومية فى البورصة المصرية، مرن، وقابل للتغيير والتجديد، حتى بعد انتهاء مهلته المقررة بين 24 - 30 شهراً.



وأكد أن الحكومة تستهدف طرح حصص من «4 - 6» شركات، العام الجارى، بين «12 - 15» مليار جنيه، مشيرا إلى أن تلك الحصص من بينها مساهمات لـ «المال العام» في بنك الإسكندرية، وطرح نسبة %24 من حصة الهيئة العامة للبترول فى شركة إنبى، البالغة %97.



قال أن الحكومة قد تفكر ايضا فى طرح شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية، للاكتتاب العام، والتى تأسست فى يناير الماضى، لأغراض تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى بأسعار عادلة، وتوفير احتياجات السوق المحلية من خام الفوسفات، كما أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا.



كانت الحكومة قد أعلنت أول أمس، عن برنامج زمنى لطرح حصص حكومية فى نحو 23 شركة، منها 14 كيان تدخل البورصة لأول مرة، مستهدفة حصيلة تصل لحوالي 80 مليار جنيه، وذكرت أن القيمة السوقية لتلك الشركات تصل لنحو 430 مليار جنيه.



ووفقا للبرنامج، تتراوح النسب المطروحة بين 15 ــ%30، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك، ويستهدف البرنامج توسيع قاعدة الملكية، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وزيادة قيمة وكمية التداول اليومى، خاصة أن الحكومة متوقفة عن الطرح منذ نحو 10 سنوات.



وقال وزير المالية لـ«المال»، إن فترة تنفيذ البرنامج لا تعتبر نهائية، ويمكن تجديدها، والدخول فى مرحلة جديدة من الطروحات، مشيرا إلى أن الحكومة قد تستبدل بعض الشركات التى ذكرت فى البرنامج، بغيرها جاهزة للطرح.



وأضاف «الجارحى» أن الطروحات التي ستتم خلال 2018، تضم شركات غير مقيدة، وأخرى مقيدة سيتم زيادة رأسمالها، أو زيادة نسب التداول الحر لبعضها، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشرفة على البرنامج،تستهدف أفضل النتائج.



وكانت الحكومة قد شكلت اواخر العام الماضى ، لجنة وزارية تتولى ادارة ملف الطروحات فى البورصة واختاورت عمرو الجارحى مقرر لها.