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عقـــارات
6.5 مليون جنيه حصيلة بيع محلات وزارة الإسكان ببورسعيد
الثلاثاء 20 مارس 2018 11:24 ص
وزارة الإسكان والمرافق
أخر الأخبار
وزارة الإسكان والمرافق
أحمد شوقي:
تمكنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية من بيع محلات مملوكة لوزارة الإسكان بمحافظة بورسعيد بقيمة تقارب 6.5 مليون جنيه.
وأوضح مصدر مسئول بالهيئة أن المزاد الذي عقد الأحد الماضي لم يشهد بيع كافة المحلات المعروضة للبيع ومن ثم من المقرر عقد مزاد آخر لبيع المحلات المتبقية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم عقد مزاد آخر لبيع محلات تابعة للوزارة بمحافظة القاهرة بحي القطامية حيث قاربت حصيلة الوحدات المباعة نحو 8 ملايين جنيه، ومن المقرر طرح الوحدات التي لم يتم بيعها في وقت لاحق.
وشملت خطة مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية لشهر مارس الجاري عدة بنود تخص وزارة الإسكان منها عقد مزاد يوم 11 مارس لبيع محلات للوزارة بمنطقة فايد والقنطرة شق بمحافظة الاسماعيلية، بالإضافة إلى مزاد آخر لبيع محلات محافظة دمياط يوم 14 من نفس الشهر، كما شملت الخطة بيع محلات للوزارة في محافظة بورسعيد يوم 18 مارس، ومحلات القطامية يوم 19 من الشهر ذاته.
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