غبور أوتو تعد بتسليم حصص الموزعين من السيارات 25 مارس

أحمد شوقي:



وعدت شركة جي بي أوتو غبور وكيل هيونداي وشيري وجيلي ومازدا شبكة موزعيها بتسليمهم حصصهم من السيارات عن الشهر الجاري اعتبارًا من 25 مارس؛ خاصة من الطرازات المجمعة محليا والتي شهدت توريداتها انخفاضًا حادًا نظرًا لمحدودية الإنتاج.



وأوضح أحد الموزعين ان مسئولي الشركة قالوا إنهم سيتواصلون مع شبكة التوزيع بدءًا من 20 مارس بغرض الوقوف على السيارات التي يحتاجونها من الطرازات المختلفة على أن يتم التوريد بعد ذلك بـ 5 أيام مع زيادة معدلات التشغيل بخطوط الإنتاج في المصانع التابعة لـ"غبور أوتو".



وأضاف الموزع أن الوكيل لم يقم حتى الآن بتسليم حصص مارس الجاري بالنسبة للطرازات المجمعة محليا خاصة من جيلي إيمجراند 7 وهيونداي إتش دي والنسخة الأوتوماتيك من هيونداي فرنا، مضيفا أن توريدات شهري يناير وفبراير الماضيين كانت محدودة للغاية حيث اعتمد الوكيل على السحب من المعارض لتوزيع كميات قليلة من السيارات على شبكة التوزيع.



واستطرد أنه تم حل مشكلة الوريد جزئيًا بالنسبة لعدد من الطرازات حيث تتوفر شيري تيجو حاليا بالمعارض ومن ثم تباع بخصم محدود كما تتوفر النسخة الأتوماتيك من "فرنا"؛ متوقعا حل المشكلة بشكل كبير نهاية الشهر الجاري.



وأشار الموزع إلى أن الشركة بررت التأخر في تسليمات الحصص عن الشهور الماضية بتأخر وصول المكونات مضيفا أن المنافذ الجمركية قد شددت إجراءاتها الرقابية خلال الفترة القليلة الماضية ما يتسبب في تأخر الإفراج عن السيارات وقطع الغيار والمكونات بالنسبة لكافة الشركات.



ولفت إلى أن سيارات "غبور أوتو المستوردة" متاحة حاليا في السوق في حين تشهد الطرازات المجمعة محليا نقصا في التوريد والمعروض ما يتسبب في بيعها بأعلى من السعر الرسمي سواء من قبل الموزعين أو التجار.



يذكر أن غالبية شركات التجميع المحلي قد شهدت تراجعا في طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية ما أدى إلى اشتعال ظاهرة الأوفر برايس وقوائم الانتظار الطويلة فضلا عن وقف الحجز من حين لآخر بالنسبة لبعض السيارات مثل شاحنات شيفروليه وبعض طرازات نيسان؛ غير أن حدة الأزمة خفت خلال الفترة المنقضية من 2018.