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رياضة
منتخب مصر يطير لسويسرا لبدء معسكره الأول استعدادا للمونديال
الثلاثاء 20 مارس 2018 09:47 ص
طائرة المنتخب الخاصة
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طائرة المنتخب الخاصة
على المصري:
تطير بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، على متن طائرة خاصة، فى العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، إلى سويسرا، للدخول فى معسكر مغلق بزيوريخ، فى بداية معسكره الإعدادى الأول استعدادا لكأس العالم "روسيا 2018"، الذى سينطلق منتصف يونيو المقبل.
ويستمر معسكر الفراعنة حتى 28 مارس الحالي، ويتخلله المباراتان الوديتان الدوليتان أمام كل من البرتغال يوم 23 واليونان يوم 27 من الشهر ذاته، ويترأس البعثة عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويرافقها المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على المنتخب، بالإضافة للجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفني، والمهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب.
وخاض الفراعنة مرانهم الوحيد فى السابعة من مساء أمس الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، بمشاركة 21 لاعبا، يطيرون مع البعثة من القاهرة لزيوريخ، هم عصام الحضري وأحمد فتحي ومحمودعبدالرزق "شيكابالا" وعبد الله السعيد وحسام عاشور ومحمدعبدالشافي وأحمد حجازي ومروان محسن وعمر جابر وأحمد الشناوي وسعد سمير وطارق حامد ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومؤمن زكريا وعلي جبر ورمضان صبحي ومحمد الشناوي ومحمد عواد وأيمن أشرف ومحمد مجدي "قفشة".
ويتوجه 7 لاعبين مباشرة إلى سويسرا، هم: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزى، وأحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزى، وأحمد حسن "كوكا" لاعب سبورتنج براجا البرتغالى، وعمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، وسام مرسى لاعب ويجان الإنجليزي، وحسين الشحات لاعب العين الإماراتي.
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