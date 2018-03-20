بعد سنوات على إعادة التشغيل.. متى تنتهي دراسات تطوير النصر للسيارات؟

- بعد 9 أشهر من المناقصة.. رئيس الشركة: إعادة دراسة عروض التطوير



-رأفت مسروجة: مليار جنيه استثمارات مبدئية.. ولا مجال لجذب شركات عالمية



- حسين مصطفى: ضرورة إعفاء الشركات الأجنبية من كافة التزامات "النصر"







أحمد شوقي:





بعد 7 سنوات على صدور قرار وقف تصفية شركة النصر للسيارات "ناسكو" وإعادة تشغيلها؛ لا زالت الشركة متوقفة عن العمل ولا يزال مسؤولوها يؤكدون أن مشروع تطوير الشركة قيد الدراسة.





تواصلت "المال" مع المهندس إبراهيم عجلان رئيس شركة النصر للسيارات للاستعلام عن العروض الفنية التي تقدمت بها شركات سيارات عالمية لتطوير وإعادة تشغيل الشركة فقال إن الشركة لا زالت تدرس هذه العروض للوقف على أنسب العروض الفنية والمالية.





يأتي ذلك رغم مرور نحو 9 أشهر على طرح الشركة لمناقضة عامة أمام الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في صناعة السيارات لتقديم عروضهم للدخول في شراكة مع لتطوير الشركة وتكوين شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 بغرض تصنيع وتجميع سيارات ركوب وإقامة صناعات مغذية لها وفقًا لأحكام قوانين الاستثمار المعمول بها في الدولة.





يعلق اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات والرئيس السابقة للشركة الهندسية لصناعة السيارات على ذلك قائلا: إنه كان من المفترض البت في العروض التي أعلن عنها خلال الشهر الأخير من 2017 أو خلال يناير الماضي.





لكن عدم الإعلان عن النتائح حتى الآن يعني أنه لا توجد مفاوضات حالية بشأن تطوير الشركة كما أنه لم تصدر أية تصريحات عن الشضركة القابضة بشأن هذا الملف.





وأضاف أنه من الصعب أن تقبل إحدى الشركات العالمية بالمشاركة في تطوير "النصر" لأن الشركة تحتاج إلى إعادة تهيئة كاملة للبنية التحتية فضلا عن أن كافة معدات وأجهزة الشركة غير صالحة للتشغيل بسبب قدمها حيث تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث تم بناء المصنع نهاية الخمسينيات وتم شراء المعدات وخطوط الإنتاج من ألمانيا وإيطاليا وكان عمرها نحو 10 سنوات أي إنها تعود إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن ثم فإن عمرها يصل حاليا لأكثر من 70 عامًا لذا فهي غير صالحة لإعادة التشغيل.





وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة محدودة ولا تسمح بالإنتاج الكمي الكبير الذي يقلل تكاليف إنتاج الوحدة كما إن خط الدهانات ضعيف جدا ولا يتسع لـ 20 ألف سيارة؛ فضلا عن أن صلاحيته قد انتهت حيث مر نحو 10 سنوات على تأسيسه كما أن المنشآت الخاصة بالشركة بنيت على طرز قديمة وتعادة لإعادة تهيئتها بشكل كامل.





وقدر الاستثمارات المطولة بتطوير وتهيئة الشركة كاانت تقدر على الأقل بنحو 600-700 مليون جنيه وترتفع هذه الاستثمارات بعد التعويم لنحو مليار جنيه.





وأضاف أن العمالة الموجودة بالشركة حاليا تعتبر عبئا عليها لأن قدراتها محدودة للغاية ومن ثم قد لا يكون لهم فرصة في حالة إعادة تشغيل الشركة عبر شراكة أجنبية.





واستطرد أن تكوين شراكة لإعادة تشغيل الشركة لن يكون أمرًا مقبولًا للشركاء الأجانب في ظل احتفاظ الجانب المصري بالأغلبية موضحا أن الطرح المقبول بالنسبة للشركات العالمية سيكون الموافقة على توريد مكونات لصالح الشركات لإقامة خطوط تجميع مثل الشركات القائمة حاليا؛ بغرض ضمان مستحقات الشركات العالمية.





ولفت إلى أن قرار إعادة التشغيل لم يكن مدروسًا بشكل جيد وكان لا بد أن يراعي الأوضاع الحالية للشركة وعددم صلاحية معداتها للتشغيل؛ مضيفًا أن فكرة ضم "النصر" لوزارة الإنتاج الحربي إو إعادة دمجها مع شركة الهندسية لصناعة السيارات ليست مجدية أيضًا.





وأضاف أنه قد يكون من المجدي بيع أصول وأراضي تابعة لشركة النصر واستغلالها لإقامة مصنع جديد في إحدى المناطق الصناعية كخطوة نحو تعزيز فرص جذب الشركات العالمية للشراكة مع الدولة؛ مضيفًا أن أسعار هذه الأصول والأراضي مرتفعة للغاية ومن ثم يمكن أن توفر الاستثمارات المطلوبة لإقامة المصنع الجديد؛ رافضًا المقترحات الخاصة بتحويل الشركة لمصنع مكونات لتغذية خطوط تجميع السيارات الأخرى.





وأوضح اللواء حسين مصطفى خبير صناعة السيارات أن المدة التي استغرقتها دراسة العروض الفنية والمالية لتطوير النصر للسيارات طالت جدا؛ مشيرا إلى أن العروض التي تقدمت عن طريق الإعلان المنشور بالصحف قد لا تكون على المستوى المطولب.





وطالب بعدم الاستعجال باتخاذ قرار بالتعاون مع إحدى الشركات التي قد لا تتناسب إمكانياتها مع متطلبات إعادة تشغيل الشركة التي كانت إحدى القلاع الصناعية في الستينيات.





وأضاف أنه كان من الأفضل أن يقتصر الإعلان بالصحف على رغبة الحكومة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية لإحياء النصر للسيارات وتطويرها ثم يتم التواصل مباشرة مع ممثلي الشركات العالمية دون عروض محددة سواء فنية أو مالية ليتم التوصل لصيغة توافقية بين الطرفين لأن طريقة التقدم بالعروض ودراستها والبت فيها بالشكل التقليدي لن يفضي إلى اتفاق مع إحدى الشركات.



