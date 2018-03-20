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ثقافة وفنون
سينمائيون يطرحون ماريان خوري لرئاسة مهرجان القاهرة
الثلاثاء 20 مارس 2018 01:06 ص
مهرجان القاهرة السينمائي
أخر الأخبار
مهرجان القاهرة السينمائي
·الليثى: هى الأنسب لرئاسته
·خير الله: أرجو من وزارة الثقافة ألا تتدخل فى اختصاصات الرئيس
رحاب صبحى:
وما يزال مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الذي من المفترض أن تقام دورته الأربعين فى نوفمبر المقبل بدون رئيس، بعد أن تقدمت رئيسته السابقة ماجدة واصف باستقالتها منه، فبرغم طرح الكثير من الأسماء خلال الفترة الماضية لتولي رئاسة المهرجان مثل المخرج السينمائي شريف مندور والفنان حسين فهمي ( رفض ) إلا ان الأمر لم يتم حسمه حتى الآن مما دفع بعض السينمائيين لطرح اسم المنتجة ماريان خورى لرئاسة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة ال 40.
وعن هذا المقترح، قالت الناقدة السينمائية صفاء الليثى إنها ترى ان ماريان خوري سينمائية ناجحة ومستعدة ان تتحمل اية صعوبات ، كما تتميزبأنها ان لديها علاقات دولية وخبرة كبيرة وتستطيع ان تحتضن الشباب ، مؤكدة على انها نجحت فى بانوراما الفيلم الاوروبى وسينما زاوية التى استطاعت ان تجلب أفلاما جيدة من جميع انحاء العالم .
ونفت الليثى أن يكون قد عرض على خورى رئاسة المهرجان، و إن أكدت –بشكل شخصى – انه اذا تم العرض على خورى الرئاسة فسترحب.
وأشارت الليثى، الى ان ترشيح رئيس المهرجان دائما ما يكون حكرا على بعض الشخصيات ويتم الترشيح الى المنصب من خلال نقابة المهن السينمائية أولجنة السينما بوزارة الثقافة ، بينما المفروض أن يعطي حق الترشيح لجموع السينمائيين و المثقفين والسينمائين.
وأوضحت الليثى اننا لايجب ان نتشبث بالاشخاص الذين تولى رئاسة المهرجان من قبل حتى لو كانوا تولوا ارئاسة منذ سنوات عديدة ، لان الدنيا تغيرت والمعايير ايضا ، وليس من الممكن ان يحققوا نفس النجاح الذين حققوه من قبل .
وأضافت الليثى ان تم العرض على المخرج السينمائى شريف مندور لكنه ليس لديه خبرة مثل المنتجة ماريان خورى .
وأكدت الليثى، ان رئيس المهرجان من الممكن ان يكون بجانبه فريق عمل مثل المخرج سعد هنداوى و الناقد السينمائى احمد شوقى الذى كان ضمن المنظمين للمهرجان فى السنوات السابقة .
ومن جانبها رحبت الناقدة السينمائية ماجدة خير الله بمقترح ترأس المنتجة ماريان خورى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورتة ال40 ، لانها سينمائية ناجحة وقد ثبتت ذلك عمليا من خلال بانوراما الفيلم الاوروبى الذى حقق نجاحا كبيرا ، و تجربة سينما زاوية التى قدمت افلاما متميزة جدا من خلالهما ، كما انها من الادريين الجيدين وهى واجهة جيدة وتجيد لغات عديدة ، لكن هذا متوقف على رغبتها .
وأضافت خير الله ان خورى تستطيع ان تجمع بين البانوراما وسينما زاوية ومهرجان القاهرة السينمائى الدولى معا ًلانه لا تعارض بين بعضهم البعض ، فكل منهم لان له طابعه الخاص من حيث نوعية الافلام
وتمنت خير الله اذا ما تولت تولى خورى هذا المنصب ان لاتعوقها وزارة الثقافة لتكون حرة فى أختياراتها لان هذا التدخل هو الذى أدى الى جعل الدكتورة ماجدة واصف الرئيسة السابقة للمهرجان " تطفش " منه.
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