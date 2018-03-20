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سيــارات
11 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة
الثلاثاء 20 مارس 2018 12:58 ص
سيارات
أخر الأخبار
سيارات
- حصيلة مزادات السيارات لا تقل عن 15 مليون في 2017
- بضائع القاهرة ودمياط ونويبع وسفاجا بمزاد اليوم
أحمد شوقي:
قدر مصدر مسئول في الهيئة العامة للخدمات الحكومية حصيلة بيع سيارات منفذ جمارك مطار القاهرة بنحو 11 مليون جنيه؛ ضمد المزاد العلني الذي عقد نهاية فبراير الماضي.
وأوضح المصدر أن المزاد ضم نحو 81 سيارة؛ تم بيع نحو 75% منها فيما تقرر تأجيل المزايدة على بقية السيارات نظرًا لعدم وصول العروض إلى السعر الأساسي لها والمقدر من قبل لجان التقييم المختصة.
وأضاف المصدر أنه سيتم إدراج السيارات المؤجلة بمزاد علني خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع تخفيض السعر الأساسي لها للاقتراب من الأسعار التي عرضها المشاركون في المزاد السابق.
وضمت قائمة السيارات التي شملها مزاد جمارك سيارات القاهرة نهاية فبراير الماضي العديد من الطرازات ومن بينها: تويوتا لاند كروزر موديل 2004، وميتسوبيشي باجيرو موديل 2008، وبيجو 706 موديل 2003، ولاند روفر ديسكفري موديل 2002، وهيونداي إلانترا 2014، وهامر H2 موديل 2003، ومرسيدس مايكروباص موديل 2001، وبورش كاريرا موديل 2004، وهوندا مايكروباص موديل 2002.
في سياق متصل قال المصدر إن حصيلة بيع السيارات في المزادات العلنية التي عقدت خلال العام الماضي لا تقل عن 15 مليون جنيه.
وأوضح المصدر أنه من المخطط عقد مزاد علني اليوم الموافق 20 مارس لبيع سيارات مصادرة من قبل جمارك ميناء أسوان؛ حيث كان من المقرر عقد المزاد يوم الأحد الماضي لكن تقرر تأجيله، وفق التعديلات التي تم إجراؤها على خطة العمل المبدئية لمزادات شهر مارس.
واستطرد أن المزاد سيشمل أيضًا بضائع مصادرة من قبل جمارك موانئ دمياط وسفاجا ونويبع، حيث كان من المقرر أيضًا عقد مزاد هذه الموانئ يوم الحد الماضي، مشيرًا إلى أن البضائع المصادرة من قبل جمارك مطار القاهرة ستكون مشمولة بالمزاد العلني الذي سيعقد اليوم، حيث إنها مدرجة بالخطة المبدئية المعتمدة وفق هذا التوقيت، موضحا انه سيتم عقد هذا المزاد بالنادي المصري القاهرة.
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