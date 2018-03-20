صورة وجبة تلاميذ المدارس التي وزعتها الزراعة

الصاوي أحمد:







بدأت وزارة الزراعة الاثنين، في توزيع الوجبة المجانية على طلبة المدارس في أول يوم بعد تطبيق منظومة التغذية المدرسية الجديدة، وفقا لمصادر مطلعة في الوزارة من 15 مصنعا تابعا للوزارة في 13محافظة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد اجتمع الخميس قبل الماضي مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، و الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث توفير وجبة أمنة وصحية وذات قيمة غذائية وجودة عالية لتلاميذ المدارس في مختلف المراحل التعيلمية.





وأكدت المصادر أن المشروع الخدمى للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، يضم 15مصنعا بقدرة إنتاجية يوميا تصل 2.6 مليون وجبة طازجة تصنع يوميا وتغلف لتوزيعها بعد اعتماد من هيئة سلامة الغذاء بعد قرار الحكومة بوقف توزيع الوجبات المدرسية التي امتدت لشهور قبل أن تستأنف مؤخرا بعد انتظار اعتماد هيئة سلامة الغذاء للمصانع.





ونوهت المصادر إلى أن المصانع جاهزة لاستئناف العمل لتوفير الوجبات المدرسية، فى 13 محافظة لإنتاج وجبة مدرسية وفقا لمواصفات هيئة سلامة الغذاء، عبارة عن "فطيرة"، لتوزيعها على الطلاب.





وأضحت المصادر أن الهدف من إشراك هيئة سلامة الغذاء، لمتابعة جودة الخامات المكونة للوجبة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك متابعة جودة إنتاج الوجبة قبل توزيعها على المدارس، والتى يتم تغليفها آليًا، ونقلها مباشرة إلى المدارس بما يضمن وصولها طازجة".





وأكدت المصادر أهمية المشروع لتقديمه وجبة صحية غذائية طازجة وآمنة تساعد التلاميذ على رفع القدرة الإدراكية والتركيز وتحقيق النشاط طيلة اليوم والارتقاء بمستويات الصحة البدنية والاداركية لهم والتشجيع علي الانتظام في الدراسة وزيادة معدلات الاستيعاب .



