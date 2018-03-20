الإمارات: ضريبة على كل من يغير سيارته بشكل دوري

وكالات:







أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، الإثنين، أن تغيير السيارات الشخصية بشكل دوري يُخضع صاحبها للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.





وأضافت الهيئة، على هامش ندوة تعريفية عقدت الاثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي :"يخضع كل من يقوم بتغيير السيارة الشخصية كل ثلاث أشهر أو بشكل دوري للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".





وبدأت الإمارات إلى جانب السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.





ويأتي تطبيق الضريبة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.





وأشار الهيئة إلى أن مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.





كذلك تخضع مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، لضريبة القيمة المضافة إذ كانوا أعضاء في أكثر من شركة، وفق إفادة الهيئة على هامش الندوة التعريفية.





وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك عقوبات تصل للحبس لمن يُحصل الضريبة دون تسجيل‎.



