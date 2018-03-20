EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
الإمارات: ضريبة على كل من يغير سيارته بشكل دوري
الثلاثاء 20 مارس 2018 12:42 ص
رئيس الإمارات
أخر الأخبار
رئيس الإمارات
وكالات:
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية (حكومية)، الإثنين، أن تغيير السيارات الشخصية بشكل دوري يُخضع صاحبها للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت الهيئة، على هامش ندوة تعريفية عقدت الاثنين، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي :"يخضع كل من يقوم بتغيير السيارة الشخصية كل ثلاث أشهر أو بشكل دوري للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة".
وبدأت الإمارات إلى جانب السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % اعتباراً من مطلع العام الجاري، وهي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
ويأتي تطبيق الضريبة، في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.
وأشار الهيئة إلى أن مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
كذلك تخضع مكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة، لضريبة القيمة المضافة إذ كانوا أعضاء في أكثر من شركة، وفق إفادة الهيئة على هامش الندوة التعريفية.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك عقوبات تصل للحبس لمن يُحصل الضريبة دون تسجيل.
ويشتكي بعض المستهلكين في الإمارات، من قيام بعض المحلات والمتاجر بتحصيل الضريبة من دون التسجيل في النظام الضريبي بالدولة، وهو ما يعد مخالفاً للقوانين والأنظمة.
الإمارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا