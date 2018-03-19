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عقـــارات
العامة للأعمال الهندسية تبيع 7868 مترا بالشرابية
الإثنين 19 مارس 2018 11:56 م
المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
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المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
أحمد شوقي:
تعتزم الشركة العامة للأعمال الهندسية بيع قطعة أرض تبلغ مساحتها 7868 متر مربع بحي الشرابية بمحافظة القاهرة؛ بنظام المزاد العلني.
وتضم قطعة الأرض المزمع بيعها 11 مخزنًا في إطار إجراءات تصفية الشركة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير. واعتبر مصدر مطلع على إجراءات عقد المزاد أن هذه الأرض تصلح لإقامة مشروعات استثمارية للراغبين من الشركات والأفراد.
يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف فبراير الماضي قرارا لرئيس "القابضة" بمد فترة تصفية الشركة حتى نهاية يونيو المقبل أو انعقاد الجمعية العامة للشركة أيهما أقرب.
ومن المخطط عقد المزاد يوم 1 أبريل المقبل بالنادي المصري القاهرة بمحافظة القاهرة، على أن يتم الإعلان عن المزاد خلال الأيام القليلة المقبلة ليتم بعد ذلك طرح كراسات شروط المزاد للبيع مع فتح باب المعاينة أمام الراغبين في الشراء.
ويضم المزاد الذي يعقد بداية أبريل المقبل العديد من البنود إلى جانب أراضي الشركة العامة للأعمال الهندسية، حيث يشمل أيضًا أرض سرابيوم التابعة للهيئة العامة للاستثمار بالإضافة إلى مخازن ومعارض وأراضي تخص جهاز تصفية الحراسات التابع لوزارة المالية، فضلا عن محلات خاصة بوزارة الإسكان.
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