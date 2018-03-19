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رياضة
بالصور.. منتخب مصر يخوض مرانه قبل معسكر سويسرا
الإثنين 19 مارس 2018 10:06 م
منتخب مصر يخوض مرانه قبل معسكر سويسرا
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منتخب مصر يخوض مرانه قبل معسكر سويسرا
علي المصري
أدى المنتخب الوطني مرانه، مساء اليوم، بالملعب الفرعي لاستاد القاهره قبل مغادرة القاهرة في العاشرة صباح الغد متوجها إلى زيوريخ استعدادا لوديتي البرتغال واليونان، ضمن خطة إعداده لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.
وخاض المران 11 لاعبا هم عصام الحضرى، وأحمد الشناوي، ومحمد عواد، وعبد الله السعيد، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، ومحمود كهربا، وعمر جابر، ومحمود تريزيجيه، ومؤمن زكريا، وطارق حامد، واشتمل المران على تدريبات اللياقه وتأهيل اللاعبين.
وسيكتمل قوام المنتخب بانضمام لاعبي الأهلي، ومحمد مجدي قفشة لاعب إنبي، مساء اليوم الاثنين، بينما يلحق بهم باقي المحترفين في سويسرا.
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