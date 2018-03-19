أحمد بتشان ينتهي من تسجيل أغنية حضنك حياة

أحمد بتشان 8

أحمد حمدي



انتهي المطرب أحمد بتشان من تسجيل أغنية خاصة بمناسبة عيد الأم بعنوان حضنك حياة، بطريقة الفيديو كليب وتدور أحداثه حول قيمه الأم وأنها الحنان والسند في كل الأوقات ورضاء الأم يزيل أي عقبات تواجه الإنسان في حياته ،ومن المقرر عرضها خلال الأيام القادمة عبر القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي .



حضنك حياة من كلمات محمد البوغة وألحان أحمد العتباني وتوزيع أسامة سامي وهندسة صوتية ماهر صلاح وإنتاج شركة لوكير ميديا بروداكشن.