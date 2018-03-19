أدوات الدين المصرية تتراجع من شديدة الجاذبية إلى جذابة جدا

وزارة المالية المصرية

خالد بدر الدين



جاء فى تقرير لشركة سي.آي كابيتال لإدارة الأصول اليوم الاثنين أن مصر تفقد مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.



ومع ذلك ير ى تشارلز روبرتسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة رينيسانس كابيتال ”صحيح أن جاذبية أدوات الدين المصرية تراجعت و لكن فقط من ”شديدة الجاذبية“ إلى ”جذابة جدا“



وذكرت وكالة رويترز أن بعض المستثمرين والخبراء الاقتصاديين يرون مصر وجهة للشراء القوي ولا سيما بعد أن ظهرت مصر العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22 % مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع.



قفزت ممتلكات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية بحلول ديسمبر من العام الماضي إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم البلاد عملتها وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في عودة مستثمرين هربوا بعد ثورة 25 يناير عام 2011.



وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لمصر أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة. وتعتمد مصر على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.



ولكن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس.



وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول "شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار... الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن".



وقال تقرير سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر مع نهاية هذا العام.



وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 % على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.



وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير الماضى بدعم من بيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في الفترة الأخيرة ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها التالي في 29 مارس الجارى .

