مؤشر ستوكس

خالد بدر الدين



هوى مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 1.1 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بورصة لندن بقيادة شركات التكنولوجيا مع اتجاه الاتحاد الأوروبى لفرض ضريبة قدرها 3 % على الشركات الديجيتال العالمية العاملة فى دول الاتحاد مثل جوجل و تويتر و أمازون و مايكروسوفتوفيسبوك .



ومن شركات التكنولوجيا العالمية التى هبطت أسعار أسهمها اليوم شركة فيسبوك لتنزل أسعار أسهمها بأكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2015 كما انخفض سعر سهم شركة مايكرو فوكس 46 % ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 سنوات.



وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم الأوروبية تراجعت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي يوم الأربعاء، في أول اجتماع له تحت رئاسة جيروم باول، ومن المرجح أن يرفع فيه المركزي أسعار الفائدة.



وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بأكثر من 1.7 % لينزل لأدنى مستوياته منذ 15 شهرا بعدما توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية بعد الخروج من الاتحاد مما عزز الاسترليني لكنه ضغط على مؤشر الأسهم التى يجرى التعامل عليها فى البورصات العالمية.



وتركز اهتمام المستثمرين على نتائج الأعمال ونشاط الدمج والاستحواذ بين الشركات لتصعد أسعار أسهم القطاع العقاري بدعم من عرض للاستحواذ على شركة هامرسون غير أن المؤشرات الكبرى الأوروبية خسرت اليوم ومنها مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.4 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي بحوالى 1.1 %.