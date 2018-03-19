EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبى يهوى 1.1 % بقيادة شركات التكنولوجيا
الإثنين 19 مارس 2018 08:55 م
مؤشر ستوكس
أخر الأخبار
مؤشر ستوكس
خالد بدر الدين
هوى مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية بأكثر من 1.1 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين فى بورصة لندن بقيادة شركات التكنولوجيا مع اتجاه الاتحاد الأوروبى لفرض ضريبة قدرها 3 % على الشركات الديجيتال العالمية العاملة فى دول الاتحاد مثل جوجل و تويتر و أمازون و مايكروسوفتوفيسبوك .
ومن شركات التكنولوجيا العالمية التى هبطت أسعار أسهمها اليوم شركة فيسبوك لتنزل أسعار أسهمها بأكبر خسارة يومية منذ أغسطس 2015 كما انخفض سعر سهم شركة مايكرو فوكس 46 % ليسجل أدنى مستوياته منذ 3 سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار الأسهم الأوروبية تراجعت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي يوم الأربعاء، في أول اجتماع له تحت رئاسة جيروم باول، ومن المرجح أن يرفع فيه المركزي أسعار الفائدة.
وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بأكثر من 1.7 % لينزل لأدنى مستوياته منذ 15 شهرا بعدما توصلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على مرحلة انتقالية بعد الخروج من الاتحاد مما عزز الاسترليني لكنه ضغط على مؤشر الأسهم التى يجرى التعامل عليها فى البورصات العالمية.
وتركز اهتمام المستثمرين على نتائج الأعمال ونشاط الدمج والاستحواذ بين الشركات لتصعد أسعار أسهم القطاع العقاري بدعم من عرض للاستحواذ على شركة هامرسون غير أن المؤشرات الكبرى الأوروبية خسرت اليوم ومنها مؤشر داكس الألماني بأكثر من 1.4 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي بحوالى 1.1 %.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا