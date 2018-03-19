22 مليون جنيه حصيلة بيع مصادرات جمارك بورسعيد

مزاد في أبريل لبيع موتوسيكلات وقطع غيار وبضائع





أحمد شوقي

بلغت حصيلة المزادات العلنية لبيع مصادرات جمارك بورسعيد خلال العام الجاري نحو 22 مليون جنيه، وتخطط الهيئة العامة للخدمات الحكومية لعقد مزاد جديد خلال أبريل المقبل سيشمل سيارات وموتوسيكلات وقطع غيار.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه تم عقد مزاد لصالح جمارك بورسعيد خلال شهر يناير الماضي حيث بلغت حصيلته 14.5 مليون جنيه كما عقد مزاد آخر خلال فبراير أيضًا وتقارب حصيلته نحو 7.5 مليون جنيه، لتصل الحصيلة الإجمالية لمزادات جمارك بورسعيد خلال العام الجاري لنحو 22 مليون جنيه.

وأضاف أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية تعتزم عقد مزاد علني لبيع مصادرات جمارك بورسعيد من السيارات وقطع الغيار والموتوسيكلات يوم 3 أبريل المقبل حيث يجري الإعداد حاليا للوقوف على الوحدات التي سيشملها المزاد ووضع الملامح النهائية لكارسة الشروط تمهيدًا لطرحها.

وأشار إلى أن الموتوسيكلات المتاحة في المزاد هي من طراز سكوتر مضيفا أنه يجري التنسيق حاليا مع مسئولي جمارك بورسعيد للوقوف على العدد النهائي للسيارات المعروضة في المزاد متوقعا أن يكون العدد قليلا.

وأوضح أنه سيتم الإعلان رسميًا عن المزاد العلني نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإتاحة كراسة الشروط للشراء أمام الراغبين في المشاركة بالمزاد، على أن يتاح لهم المعاينة في نفس يوم الإعلان



وأضاف أن المزاد يعقد بالنادي المصري القاهري بعين الصيرة بمحافظة القاهرة، على أن تتم المعاينة بجمارك بورسعيد.

وتابع: "المزاد سيشمل أيضًا البضائع المصادرة من قبل جمارك بورسعيد والتي تضم شحنات من الرخام والملابس والحديد والأسياخ والماكياج ووحدات كهربائية وثلاجات".

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد المزادات الخاصة بجمارك بورسعيد حيث كان العدد في السابق نحو 3 مزادات فقط بحصيلة تقارب 10 ملايين جنيه



واستدرك "لكن تكثيف كثرة السلع المصادرة من قبل الجمارك استدعى زيادة عدد المزادات لتعقد حاليا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع كما ارتفعت حصيلة البيع بشكل كبي، لدرجة أن حصيلة 4 مزادات حاليا تقارب حصيلة مزادات 4 أعوام في السابق".