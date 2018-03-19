رئيس البنك الزراعى: شهادة أمان تقدم نموذجا مثاليا للحماية الاجتماعية

إقبال كبير من العاملين بالمقاولون العرب على شهادة أمان المصريين

محمد سالم



أكد السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة، حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصرى وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلى ومصر والقاهرة والزراعى المصرى وهيئة الرقابة الإدارية.



وتقدم شهادة أمان نموذجا مصريا معاصرا فى آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسميه التى يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل فى مجالات مختلفة فى الدولة، وتساهم بقدر كبير فى تحقيق التنميه الاقتصادية خاصة فى مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجمتع المدنى فى ذلك، وفق بيان البنك الزراعي



وأضاف رئيس البنك الزراعى أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي حيث تساهم فى دمج جانب كبير من فئات المجتمع فى المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفاده حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفيه والماليه وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي لهذه الأسر.وزياده دورهم الفاعل فى معدلات النمو الاقتصادى



وأضاف رئيس البنك الزراعى المصري أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين. نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة



وتطرق إلى مزاياها قائلا: "تقدم أعلى عائد فى السوق المصرفى كما انها متاحه لجميع المصريين من عام 18 إلى 59 عاما، وبدون أى إجراءات حيث ينم شرائها ببطاقة الرقم القومى فقط كما تقدم مظله تأمينية بدون كشف طبى وسهوله فى صرف قيمه التعويض التأميني حال وفاة صاحب الشهادة لا قدر الله إضافة إلى ذلك أن هناك سحب على الشهادات لعدد 200 جائزة قيمة كل جائزه 10 آلاف جنيه صافية بعد الضرائب بخلاف أن البنوك لا تحصل على أى مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصه بها بالبنك



وأضاف رئيس البنك الزراعى المصرى أن فروع البنك المنتشرة فى كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغة 1210 فرعا تقدم هذه الخدمة.



وأضاف إن إجمالى حصيلة بيع الشهادات خلال أسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعى المصرى وصلت الى ٤٣٧٥٠ شهاده بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، هذا بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى مايجاوز ٧٦ ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ 150 مليون جم تقريبا



وهذه الأرقام يضاف اليها قيمه مبيعات الشهادات من البنوك الاخرى المشاركه والتىى تصل الى ارقام كبيره تشير الى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ماسبق وتعطى دلاله على الإيمان بأهميتها فى تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعى، وفق رئيس البنك الزراعي.





