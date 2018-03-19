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نقل وملاحة
80 % من حوادث المجال البحري أخطاء البشرية
الإثنين 19 مارس 2018 08:00 م
حوادث النقل البحري
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حوادث النقل البحري
بحسب متخصص في مؤتمر مارلوج 7
معتز محمود
قال الدكتور استيفان موستيكا أستاذ التعليم الإلكترونى والإدارة العامة بجامعة لينكس كامبس بإيطاليا، إن ٨٠٪ من الحوادث فى المجال البحرى تحدث بسبب الأخطاء البشرية، لأنهم لايستطيعوا استخدام التكنولوجيا الحديثة التى ستقلل من تلك المشكلة .
وأضاف خلال مشاركته فى المؤتمر الدورى السابع للنقل البحرى واللوجيستيات مارلوج 7 أن قضية العمالة فى دول غرب البحر المتوسط والتى تتمتع بأعداد كبيرة من صغار السن تظهر مشكلة عدم التوظف والبطالة والتى يصل معدلها إلى نحو ١٥٪ فى بعض الدول.
وأشار موستيكا إلى أنه فى كثير من القطاعات لا يتم تحديد المهارات المطلوبة، فضلا عن عدم التوافق نتيجة الاختلاف بين العرض والطلب
ولفت إلى أن هذا يبرز ضرورة الحوار بين طرفى القطاعات البحرية والتعليم البحرى.
وأوضح أستاذ التعليم الإلكترونى والإدارة العامة بجامعة لينكس كامبس بإيطاليا أن الاقتصاد الأزرق لابد أن يكون له دفعة حتى يكون فعال ويقوم بخلق وظائف
ولفت إلى أن هناك عددا من المواقع التى تظهر كالبحث عن الكثير من الدعم للوصول إلى جذب الأفراد للعمل فى هذا المجال .
وانطلقت، أمس الأحد، بالإسكندرية فعاليات المؤتمر الدولي السابع للنقل الدولي واللوجيستيات "مارلوج 7"، الذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس في الفترة من 18 - 20 مارس الجاري.
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