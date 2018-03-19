توقعات بتصدير روسيا 36.6 مليون طن قمح هذا الموسم

قمح

خالد بدر الدين



توقع معهد سفوإيكون الروسى لدراسات السوق الزراعية IKAR ارتفاع صادرات روسيا من القمح إلى أكثر من 36.6 مليون طن خلال الموسم الحالى الذى ينتهى يونيو القادم لتصبح أكبر مصدرة فى العالم منذ أن صدرت الولايات المتحدة الأمريكية 36.8 مليون طن فى موسم 1992- 1993 وإن كانت الصادرات الأمريكية بلغت ذروتها منذ بداية الثمانينات عندما تجاوزت 48.2 مليون طن .



وقفزت أيضا مخزونات روسيا من القمح بحوالى 50 % لتتجاوز 20.6 مليون طن هذا الموسم لتسجل أعلى مستوياتها منذ زمن ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتى سابقا مما ساعد على انخفاض أسعار القمح لتشكل لطمة لدول الاتحاد الأوروبى التى تحاول أن تنافس الصادرات الروسية خلال الشهور القادمة.



وذكرت وكالة بلومبرج أن إنتاج روسيا من القمح انتعش فى السنوات الأخيرة مع تزايد الاستثمارات فى القطاع الزراعى و تحسين خصوبة التربة و الأجواء المواتية خلال شهور الربيع والصيف مما أدى إلى استحواذ روسيا على حصة أكبر من كبار الدول المصدرة للقمح مثل الولايات المتحدة و كندا و فرنسا.



وأدى ارتفاع الإنتاج الروسى من القمح إلى تضخم المعروض العالمى مما ساعد على انخفاض أسعار العقود الآجلة للحبوب فى بورصة شيكاغو الأمريكية بحوالى 50 % منذ منتصف عام 2012 حتى الآن كما أن ضعف الروبل نسبيا جعل أسعار الحبوب الروسية أفضل تنافسية من الدول المصدرة الأخرى.



وتقل أسعار القمح الفرنسى عن أسعار القمح الروسى التى بلغت 208 دولار للطن ولكن يجب أن تقل أيضا بحوالى 3-4 دولار لتصبح أكثر تنافسية كما تقول الكسندرا بوى محللة الأسواق المالية بشركة أجرايت البحثية فى باريس ولاسيما أن فرنسا أكبر مصدرة للقمح فى دول الاتحاد الأوروبى الذى تراجع صادراته بحوالى 20 % منذ العام الماضى ستفقد أسواق المغرب و دول غرب أفريقيا بسبب هبوط أسعار القمح الروسى.





