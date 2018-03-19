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تأميـــن
اتحاد الشركات ينظم الملتقى الأول لقطاع التأمين أكتوبر المقبل
الإثنين 19 مارس 2018 07:14 م
علاء الزهيري - اتحاد التأمين
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علاء الزهيري - اتحاد التأمين
توقعات بحضور 1000 مشارك من الرؤساء التنفيذيين للنشاط على مستوى العالم
ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة
يمظم الاتحاد المصرى للتأمين الملتقى السنوى الأول لقطاع التأمين فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل.
وأكد الاتحاد فى بيان له أن الملتقى السنوى الأول يمثل مائدة مستديرة للرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والعالمية لتبادل الأفكار والتجارب مستهدفا جذب 1000 مشارك فى الملتقى من الرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من أسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية بما يمثل فرصة جيدة للقاء مع شركاء الأعمال ودعم فرص الاحتكاك مع المحترفين فى نشاط التأمين على مستوى العالم.
والملتقى يعد فرصة لشركات التأمين والوسطاء لمناقشة تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين لعام 2019 وتقوية روابط العلاقة مع شركات إعادة التأمين.
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