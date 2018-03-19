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نقل وملاحة
لجنة محلب تراجع معاملات السلامة والأمان بالسكك الحديدية
الإثنين 19 مارس 2018 07:00 م
حوادث القطارات
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حوادث القطارات
محمود محسن
اجتمعت اليوم الاثنين، اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والرقابة الإدارية والكلية الفنية العسكرية لمراجعة معاملات السلامة والأمان علي خطوط هيئة السكك الحديدية، وحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل.
واستمعت اللجنة لشرح مستفيض من المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية ونواب الهيئة للبنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والموارد البشرية.
واستعرضت اللجنة كافة ظروف تشغيل الهيئة وإجراءات السلامة المطبقة حالياً والمستهدفة مستقبلياً لضمان رفع نسب الأمان وعدم السماح بتشغيل أي خطوط تقل فيها حدود الأمان عن المواصفات العالمية.
واتفقت اللجنة على تأكيد موقف وسائل الأمان علي بعض الخطوط بهدف دراسة تخفيض عدد الرحلات حتى يتم رفع كفائتها.
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