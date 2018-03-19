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سيـــاســة
السيسي للجماهير باستاد القاهرة: بحبكم بس إنزلوا الانتخابات
الإثنين 19 مارس 2018 06:46 م
السيسي فى مؤتمر افريقيا
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السيسي فى مؤتمر افريقيا
أحمد صبرى
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الشعب المصرى مر بتحديات كبيرة واجهها بشجاعة ومر باختبارت كثيرة وهو ماجعل الجماهير المتواجدة باستاد القاهرة أن تردد "بنحبك ياريس " فرد الرئيس مداعبهم : والله وأنا بحبكم بس انزلوا الانتخابات .
وأضاف فى كلمة له خلال احتفالية الأسرة المصرية باستاد القاهرة فى وجود الرئيس السودانى عمر البشير إن أمن واستقرار مصر مرتبط بأمن واستقرار السودان حيث أنهما دولتان ذات مصير مشترك.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تواجه قوى الشر بعزيمة لا تلين وذلك بمساعدة ابناءها مشددا على ثقته الكبيرة فى الشعب لمواجهة تلك القوى.
وأضاف أن ابناء مصر فى الخارح يضربون مثلا فى الوطنية وذلك بمشاركتهم فى الانتخابات بغض النظر عن المرشح الذى يتم التصويت له.
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