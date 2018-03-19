EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
توقعات باستمرار عمليات جني الأرباح بالبورصة
الإثنين 19 مارس 2018 06:07 م
البورصة 4
أخر الأخبار
البورصة 6
محلل: السوق مرشح للهبوط حتى مستوى 16750 نقطة
مصطفى طلعت
بددت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المحققة خلال النصف الأول من جلسة تداولات، اليوم الاثنين، لتنهي التعاملات على هبوط جماعي طفيف وسط اتجاه بيعي للمسثثمرين المصريين والعرب.
وكشفت شاشات التداول هبوط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % عند مستوى 17172 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنحو 0.67% عند 888 نقطة ، وامتد التراجع إلى مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا 0.29% عند مستوى 2266 نقطة.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ هبط 120 سهماً، مقابل صعود 34 سهم، وبقى 32 عند نفس مستوياتها من إجمالي 186 سهماً.
وقال سعيد الفقي مدير فرع شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي دخل في مرحلة جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعه بشكل سريع إلى 17331 نقطة خلال النصف الأول من الجلسة، نتيجة تشبع أسهم المؤشر صعوداً على مدار الجسات الماضية.
وتوقع مدير فرع شركة "أصول" لتداول الأوراق المالية إستمرار جني الأرباح حتى مستوى 16750 نقطة، وهي عمليات غير مقلقة بالمرة.
وأشار إلى أن السوق لم يتفاعل إيجابياً مع إعلان الدولة عن أسماء الشركات الحكومية المزمع طرحها بالبورصة وذلك بسبب حالة الصعود القوي للاسبوع الثاني على التوالي، وبالتالي لم يضيف خبر الطروحات جديداً للسوق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا