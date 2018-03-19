سلطان: الإسكندرية تمتلك السياحة الشاطئية والتاريخية والعلاجية

محمد سلطان 5

مها يونس



أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الاسكندرية، أن الإسكندرية بما تمتلكه من قدرات تنافسية وإمكانيات ثقافية وتاريخية وبشرية ولوجستية، يجعلها فى مكانة تنافسية بارزة فى مجال السياحة، قائلا: "اليوم نلتقى لتبادل الخبرات لمزيد من الجذب السياحي للمدينة، لافتا إلى أن هناك العديد من الأفكار المختلفة التى نناقشها مع خبراء السياحة والآثار فالإسكندرية كمدينة سياحية تمتلك السياحة الشاطئية والسياحة التاريخية والعلاجية والثقافية وسياحة المؤتمرات".



وأشار المحافظ خلال مؤتمر "السباحة.. المشكلة والحل" المنعقد الآن بفندق فلسطين شرق الإسكندرية، إلى أن الهدف من وراء طرح المشاكل هو التكامل، مؤكدا أن العمل بشكل خاص لن يحقق أي شيء بل يجب على العاملين فى قطاع السياحة العمل مع الدولة، فلن يكون هناك تنمية بدون تكامل بين القطاع الخاص والدولة، مشيرا إلى أهمية تحديد المطلوب من الدولة وأهمية العمل كفريق واحد والتكامل مع أجهزة الدولة من أجل النهوض بالسياحة.



وقال "سلطان" إن السياحة صناعة كبيرة جدا ويجب الوقوف على أهم المعوقات والمشكلات التي تقف أمامها من أجل حلها في أسرع وقت ممكن، ما يعمل على جذب مزيد من السياح، مشيرا إلى أن السياحة الروسية كانت متوقفة لفترة لكنها فى سبيلها للعودة خاصة بعد استعادة الوضع الأمني، كما أن الطاقة الاستيعابية لفنادق الإسكندرية دائما مكتملة ونعمل فى الفترة الحالية على إنشاء فنادق جديدة لزيادة القدرة الاستيعابية لفنادق الإسكندرية.



وأضاف المحافظ أهمية وجود عمالة مدربة تعمل في مجال السياحة، مقترحا عمل مركز تدريبي للعاملين بهذا المجال، مؤكدا أن الجودة في تقديم الخدمة تمثل المستقبل في مجال السياحة، مؤكدا أهمية التسويق الالكتروني للسياحة، مشيرا إلى أن المشروعات التي تتم فى الإسكندرية تسير بالشكل السليم والموقف الأمنى أصبح أفضل بكثير الان، مؤكدا ألا يستطيع أحد أن يعمل منفردا لذا يجب أن نتكامل ونتعاون من أجل الارتقاء بالسياحة في عروس البحر المتوسط.