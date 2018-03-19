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بورصة وشركات
أسهم الطروحات الحكومية تصمد أمام موجة تراجعات البورصة
الإثنين 19 مارس 2018 05:32 م
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
خسائر البورصة المصرية 55
"مصر للألومنيوم" يتصدر القائمة بارتفاعه 7.5%.. والتعمير والإسكندرية للحاويات يهبطان
مصطفى طلعت
خالفت أسهم 9 شركات حكومية مقيدة الإتجاه العام الهابط للبورصة خلال جلسة تداولات، اليوم الاثنين، وذلك بعد إدراجها ضمن جدول الطروحات المنتظر أن تنفذه الدولة في وقت قريب، عبر زيادة رأس المال ورفع نسب التداول الحر.
وأفرجت الحكومة، أمس الأحد، عن قائمة الشركات المزمع طرحها والتي ضمت 23 شركة موزعة ما بين هو مقيد للمرة الأولى وتشمل 14 شركة واخرى مدرجة فعليا سيتم رفع نسب التداول الحر الخاص بها وتضم 9 شركات.
ووفقا لشاشات تداول البورصة، سجلت التسعة أسهم المذكورة ارتفاعات شبه جماعيه مع اغلاقات الجلسة، بإستثناء سهمي بنك التعمير والإسكان والإسكندرية لتداول الحاويات إذ سجلا هبوطاً طفيفاً .
وتصدر سهم مصر للألومنيوم القائمة بعد ارتفاعه حوالي 7.5% ليغلق عند 64.5 جنيه، كما صعد سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير 4% ليغلق عند 37.9%، وارتفع سيدي كرير للبتروكيماويات 3.7% ليصل إلى 31.9 جنيه للسهم الواحد.
وإلى ذلك، صعد سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 1.9% ليصل إلى 33.63 جنيه، وبالمثل، ارتفع الشرقية للدخان 0.63% ليغلق عند 613.8 جنيه للسهم، وامتد الارتفاع إلى سهم "اموك" بحوالي 0.54% ليغلق عند 9.4 جنيه، فيما صعد مدينة نصر للإسكان والتعمير 0.35% ليصل إلى 11.5جنيه.
على الجانب الاخر، تراجع سهم الاسكندرية لتداول الحاويات بنحو 0.95% إلى 172.3 جنيه، كما هبط سهم بنك التعمير والاسكان 0.45% ليغلق عند 53.3 جنيه.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"المال" إن الحكومة تستهدف رفع نسب التداول الحر بشركاتها المقيدة فعليا إلى 45% علما بأن شركات الشرقية للدخان ومصر للألومنيوم وأموك ستكون لها الأولوية فى التنفيذ..
وهبطت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، وتراجع المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57 % ليغلق عند 17172 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 888 نقطة ، وامتد الهبوط إلى مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا بحوالي 0.29% ليغلق عند 2266 نقطة.
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