الصيادلة يجمعون توقيعات لإجراء جمعية عمومية استثنائية

نقابة الصيادلة

رحاب صبحى



قال محمد سعودى عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق ، إن السبب الحقيقى وراء تأجيل الجمعية العمومية العادية إن نقيب الصيادلة محى الدين عبيد وأعضاء المجلس يخشون مواجهة أعضاء الجمعية العمومية، وهذا ما لن يحدث، مشيرا إلى أن النقيب لم يعلن عن موعد إجراء الجمعية العمومية العادية بعد تأجيلها، و كأنه تأجلها إلى أجل غير مسمى .



وأكد سعودى أن هناك خطوة يستعد لها الصيادلة وهى جمع 200 توقيع من الصيادلة لإجراء جمعية عمومية غير عادية، مشيرا إلى أن النقابة يجب أن تناقش ميزانيات ولابد من استعادة كرامة الصيادلة وكل من أخطأ فى حقهم .



و كان مجلس النقابة العامة للصيادلة قد أصدر بيانا أمس أعلن فيه تأجيل الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها اليوم الإثنين إلى أجل يتم تحديده لاحقا.



وقالت النقابة فى بيان لها أمس إنه في هذه المرحلة الحرجة والظروف المتشابكة وحالة الاحتقان الموجودة بين الصيادلة وحفاظًا على سلامة وترابط المنظومة الصيدلية، وتقديرًا لمناشدات العديد من صيادلة مصر التي وصلت إلى المجلس رسميًا وتقدير الظروف السياسية واستعداد البلاد للانتخابات الرئاسية، ورغم اكتمال التجهيزات اللازمة لانعقاد الجمعية، رأى مجلس النقابة العامه فى إجتماعه الطارئ أمس بتأجيل الجمعية العمومية والتى كان مقرر إنعقادها اليوم لموعد يتحدد لاحقا".



وأكد مجلس النقابة أن هذا القرار جاء لتعزيز مبادارات لم الشمل داخل وخارج النقابة وتوفير البيئة المناسبة للحوار الهادئ وتقييم الفترة الماضية وإعطاء فرصه أكبر للحوار والتشاور مع كل أطياف المهنة فى محاولة لوحدة الصف لمجابهة الأخطار المحدقة بالمهنة في الآونة الأخيرة.



وأضاف المجلس، أن التأجيل ليس إلا للصالح العام لجموع صيادلة مصر، موضحة أنه من منطلق الشفافية المعهودة بين مجلس نقابة صيادلة مصر وجموع الصيادلة فإن كل الميزانيات التي كانت ستعرض غدًا موجودة ومطبوعة بمقر النقابة العامة وستعرض على الموقع الرسمي للنقابة والمجلس وعلى استعداد تام للرد على أي استفسار بخصوص الميزانية.





