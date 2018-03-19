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سيـــاســة
إسماعيل يناقش مع زين خطة تطوير ماسيبرو
الإثنين 19 مارس 2018 04:42 م
إسماعيل يناقش مع زين خطة تطوير ماسيبرو
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إسماعيل يناقش مع زين خطة تطوير ماسيبرو
المال- خاص
التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة خطة تطوير العمل بشكل عام بمبنى الاذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وعرض رئيس الهيئة المجهودات التي تمت حتى الآن في إطار تنفيذ هذه الخطة، والتي تهدف لمعالجة عدد من الأوضاع القائمة منذ سنوات، حيث تطرق إلى التقدم المحرز في رفع البنية التحتية للاستديوهات وتطوير اسلوب تقديم البرامج ومحتواها، مع إعداد خارطة برامج مقترحة جديدة ومتنوعة، فضلا عن تحسين أسلوب العمل من النواحي الفنية والمالية والإدارية.
وأشاد رئيس الوزراء بما تم حتى الآن من خطوات لتطوير العمل بمبنى ماسبيرو، لافتاً في ذلك إلى ماشهدته القناة الأولى من تطوير.
وأكد على اهتمام الدولة بالنهوض بالعمل داخل هذا الصرح الهام، وتحقيق ادارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية، بما يساهم في عودة الإذاعة والتلفزيون الوطني بشكل قادر على جذب المشاهد المصرى وبما يمثل اضافة فكرية وثقافي
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