تأجيل محاكمة ريهام سعيد إلى 21 مارس

ريهام

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي، تأجيل محاكمة الإعلامية ريهام سعيد وذلك في اتهامها و7 آخرين في قضية التحريض على خطف الأطفال، لجلسة 21 مارس لطلبات الدفاع.مع استمرار حبس المتهمين.



أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.



كشفت تحقيقات النيابة العامة، التي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تليفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.



كان المحامي العام لنيابات شرق القاهرة قرر إحالة ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التليفزيوني الذي تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

