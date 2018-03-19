شراكة بين The Worx و138 Pyramids لتنمية رواد الأعمال

المرسي عزت:





أعلنت شركة The worx المتخصصة في مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات الموسيقية والحفلات العامة، عن توقيع شراكة مع شركة 138 Pyramids لإدارة المشروعات بهدف دعم وتنمية أعمال The Worx في السوق المصرية.



وقالت نيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة 138 Pyramids لادارة المشروعات في مؤتمر صحفي اليوم، إن الشراكة تستهدف دعم رواد الأعمال وتنمية حجم أعمالهم.