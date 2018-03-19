قبل معسكر سويسرا.. منتخب مصر يخوض مرانه الوحيد بالقاهرة

مران منتخب مصر



على المصري:



يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، مرانه الوحيد فى السابعة من مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، فى بداية معسكر الإعداد الأول لكأس العالم "روسيا 2018"، الذى سينطلق منتصف يونيو المقبل.



يطير الفراعنة إلى سويسرا، فى العاشرة من صباح غداً الثلاثاء، على متن طائرة خاصة للدخول فى معسكر مغلق بزيوريخ، يستمر حتى 28 مارس الحالي، يتخلله مبارتان وديتان دوليتان، أمام البرتغال يوم 23، واليونان 27 من الشهر ذاته.

