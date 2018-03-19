شراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022

سحر نصر

■ نصر: الاتفاق بعد مشاورات مع 400 جهة ووفقًا للأولويات والاحتياجات

■ ريتشارد ديكتس: مصر أحد أهم الفاعلين بجدول أعمال التنمية المستدامة



أحمد عاشور



وقعت مصر والأمم المتحدة، اتفاق الإطار الإستراتيجى للشراكة 2018- 2022، الذى يرتكز على 4 محاور، هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.



وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وريتشارد دكتيس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، الاتفاق الذى يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مسعاها صوب تحقيق خطط التنمية الوطنية فى مصر، وصياغة الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2022-2018 من خلال مخرجات المشاورات الوطنية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المصرية، وعدد من الشركاء فى التنمية ومنظمات الأمم المتحدة.



أوضحت الوزيرة، أن الاتفاق بناء على مشاورات مع 400 جهة، يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ويشمل تطبيق الإطار الإستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، والوزارات والجهات الحكومية المعنية، مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاتفاق يأتى طبقًا لأولويات الشعب المصرى، وبرنامج الحكومة خلال الأعوام المقبلة.



ذكرت أن التنمية الاقتصادية الشاملة فى الاتفاق، ترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب، وتحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل، والتوسع فى قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر.



أكدت أنه يدعم محور العدالة الاجتماعية، والجهود الوطنية المبذولة للتحكم فى النمو السكانى، وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع، ويستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها فى المناصب القيادية، وفى العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة.



أخيراً تؤكد إستراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية، والتخفيف من المخاطر البيئية، وتغير المناخ، وتحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ والارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات، واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة.



من جانبه، قال ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للامم المتحدة فى مصر: «أطلقنا اليوم فصلاً جديداً فى تاريخ الأمم المتحدة فى مصر، نحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصرى، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين فى جدول أعمال التنمية المستدامة».



أضاف: «طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة فى مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها، للمساهمة فى إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها».