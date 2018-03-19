شياومى ريدمى 5A يسجل مبيعات قياسية على جوميا

شياومي



المال – خاص:



سجل جهاز محمول شياومى ريدمى 5A ، مبيعات وصلت إلى 15 ألف جهاز خلال أول ساعتين من طرحه على موقع جوميا، خلال اليوم الأول من أسبوع جوميا للموبايلات، الذى بدأ أمس، ويستمر حتى 25 مارس الحالى .



يصل سعر الجهاز إلى 1499 جنيها، وتعد مبيعاته هي الأكبر لهاتف من جوميا خلال ساعتين.

