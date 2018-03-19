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اتصالات وتكنولوجيا
شياومى ريدمى 5A يسجل مبيعات قياسية على جوميا
الإثنين 19 مارس 2018 01:52 م
شياومى
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شياومي
المال – خاص:
سجل جهاز محمول شياومى ريدمى 5A ، مبيعات وصلت إلى 15 ألف جهاز خلال أول ساعتين من طرحه على موقع جوميا، خلال اليوم الأول من أسبوع جوميا للموبايلات، الذى بدأ أمس، ويستمر حتى 25 مارس الحالى .
يصل سعر الجهاز إلى 1499 جنيها، وتعد مبيعاته هي الأكبر لهاتف من جوميا خلال ساعتين.
اتصالات وتكنولوجيا
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