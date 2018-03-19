البورصة منصة تمويل غائبة عن قطاع التعليم

البورصة المصرية

■ أحمد الجندى: الفجوة بين العرض والطلب تضعه على قائمة الأكثر فرصًا

■ عمرو الألفى: فرص قوية «للفنى» بما يلائم احتياجات سوق العمل.. وثقافة المجتمع عقبة



جهاد سالم



بدأت أنظار المستثمرين تتجه نحو القطاع التعليمى باعتباره يحمل فرصًا قوية للنمو واستقطاب استثمارات كبرى، فضلًا عن تحقيقه هوامش أرباح.



وطبقًا لرؤية بنوك الاستثمار، من المرتقب أن تشهد الاستثمارات فى قطاع التعليم طفرة، خلال السنوات المقبلة، على غرار التطور الذى شهدته استثمارات القطاع الطبى.



وأشار خبراء الاستثمار إلى أن النمو السكانى، والذى يرافقه ارتفاع الكثافات الطلابية، يفتح فرصًا كبرى أمام ضخ استثمارات بهذا القطاع، فيما يلوح من بعيد التعليم الفنى كأحد القطاعات التى مِن شأنها استقطاب رءوس أموال القطاع الخاص بما يتمشى مع احتياجات سوق العمل.



ولفت خبراء الاستثمار إلى أنه رغم ما يبدو من توجه القطاع الخاص نحو تأسيس الجامعات، فإن التعليم الأساسى والثانوى أكثر احتياجًا لضخ استثمارات، غير أن الاستثمار بالقطاع يواجه بعض العوائق مثل القوانين المنظمة، وتدخُّل الدولة فى تسعير المنتج التعليمى بمراحل التعليم الأساسى، والاشتراطات الفنية للمدارس مقارنة بالتعليم الجامعى، وتحديد نسب بعينها للزيادات السنوية فى التعليم الأساسى، كما يواجه الاستثمار فى القطاع التعليمى بشكل عام مشكلة ارتفاع أسعار الأراضى وتكلفة الإنشاءات.



واتفق خبراء الاستثمار على غياب البورصة كمنصة تمويلية للتوسع فى القطاع التعليمي؛ نظرًا لكون تلك الاستثمارات وليدة بدأ يغزوها القطاع الخاص منذ فترة وجيزة وتفتقد الفكر المؤسسى وتركز غالبيتها فى الاستثمارات العائلية، علمًا بأنه لا يوجد فى البورصة سوى شركتين تنتميان للقطاع التعليمى هما القاهرة للخدمات التعليمية بالسوق الرئيسية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة ببورصة النيل.



واعتبر أحمد الجندى، الشريك المؤسس لشركةtcv كابيتال فينشر، الاستثمار فى التعليم جذابًا، فى ظل كونه من القطاعات الدفاعية، كما أن هناك فجوة متزايدة بين العرض والطلب، ويصعب على الحكومة منفردة سدّ تلك الفجوة، ما يجعل القطاع التعليمى على قائمة الاستثمارات التى تحمل فرصًا كبيرة لاستقطاب القطاع الخاص.



وأكد أن الاستثمار فى التعليم الجامعى يشهد حاليًّا نشاطًا كبيرًا فى دخول القطاع الخاص، فيما لا تزال استثمارات التعليم قبل الجامعى محدودة؛ وذلك للعديد من الإجراءات القانونية المنظمة، حيث إن قيود تدشين الجامعات أقل من المدارس، فضلًا عن ارتفاع العائد على الاستثمار بالجامعات عن المدارس، وحرية الحركة السعرية فى الجامعات عن المدارس التى تضع لها وزارة التربية والتعليم ضوابط فى تحديد المصروفات الدراسية، وكذلك الزيادات السنوية.



ولفت إلى أن قطاع التعليم الأساسى تسيطر عليه الملكيات العائلية ولا ينظر إليه بطريقة استثمارية، حيث تتضمن أغلب الاستثمارات فى التعليم الأساسى مجموعات مدارس لا تتجاوز اثنتين إلى ثلاث مدارس.



وتوقّع الجندى نمو فرص مدارس القطاع الخاص خلال المستقبل القريب، مع إعلان الدولة دعمها للاستثمار فى قطاع التعليم طبقًا للرؤية الحالية لوزارة التربية والتعليم، الأمر الذى من شأنه مساعدة أصحاب تلك المدارس على ضخ المزيد من الاستثمارات لتصبح كيانات كبرى تضم مجموعات من المدارس، ومن ثم يأتى دور سوق المال كأداة تمويلية للتوسعات.



ونوه بأن من المشكلات التى تعوق التوسع فى الاستثمار التعليمى ارتفاع أسعار الأراضى وتكلفة الإنشاءات، مشيرًا إلى ارتفاع هوامش ربحية القطاع وجاذبيتها لدخول مؤسسات مالية خلال السنوات المقبلة، على غرار التطور الذى شهدته استثمارات القطاع الطبى.



وأعلن تحالف استثمارى مكون من 10 رجال أعمال مصريين وسعوديين، مؤخرًا، تأسيس شركة إيجيبت ليرنيننج جروب «ELG» للخدمات التعليمية، تبدأ عملها بإنشاء مدرستين دوليتين، باستثمارات إجمالية 600 مليون جنيه.



وقال أيمن بدر، الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذى للشركة، فى تصريحات، لـ»المال»، إن الشركة اتفقت مع إحدى كبرى شركات التطوير العقارى، على إنشاء أول مدرستين بأحد الكومباوندات التابعة لها، بمنطقتى السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس، وتم الحصول على قطعتى أرض بمساحة 10 فدادين لكل منهما، على أمل افتتاح المدرسة الأولى مع بداية العام الدراسى 2020/ 2019، بطاقة 1800 طالب، وافتتاح المدرسة الثانية فى التجمع الخامس خلال سبتمبر 2020.



من جانبه قال أيمن أبو هند، مدير إدارة الاستثمار بشركة كارتل كابيتال للاستثمار المباشر، إن الاستثمار فى القطاع التعليمى بدأ يلفت انتباه المستثمرين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى التجمعات السكنية الجديدة «الكومباوند» لتدشين جامعات ومدارس تخدم قاطنى تلك التجمعات، إلا أن تلك الاستثمارات ما زالت مقصورة على شريحة الطبقة العليا، فيما تزال الاستثمارات الموجهة للشريحة المتوسطة- والتى تعد الأكبر من المجتمع- ضعيفة.



وأكد أن فرص التوسع فى الاستثمارات التعليمية التى تخدم التعليم الأساسى والثانوى أكبر من نظيرتها التى تخدم التعليم الجامعى، بخلاف ما هو ظاهر حاليًّا من استقطاب التعليم الجامعى للنسبة الأكبر من الاستثمارات فى التعليم.



وأوضح أن التعليم الأساسى يحمل فرصًا أكبر لضخ المزيد من الاستثمارات نظرًا للكثافات الطلابية التى تشهدها أغلب المدارس على مستوى الجمهورية، بخلاف الزيادات السكانية السنوية التى تتطلب إنشاءات جديدة لاستيعابها، تزامنًا مع عدم قدرة الدولة منفردة على توفير الأعداد اللازمة من المدارس.



ونوه أبو هند بغياب البورصة كأداة تمويل لدعم التوسعات فى الاستثمارات التعليمية، خاصة أن معظم تلك الاستثمارات عائلية، ويغلب عليها عدم الحاجة للتمويلات، كما أنه يمثل «بيزنس» غير اعتيادى، ومن الصعوبة تضمينه بسوق الأوراق المالية نظرًا لوجود فترة من العام يتعذر فيها احتساب الأرباح لعدم عمل تلك المدارس فى الإجازات السنوية، ومن ثم يصعب تقييمها، كما أن تقييم السهم بالبورصة يواجه صعوبات؛ لأن إيرادات المدارس تأتى من خلال تحصيل المصروفات الدراسية بداية العام. ولفت إلى أن الاستثمار فى القطاع التعليمى ما زال وليدًا بدأ يغزوه القطاع الخاص منذ فترة وجيزة.



وقال هيثم علام، عضو مجلس الإدارة ومدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، إن الشركة تبحث تدبير تمويلات بقيمة 24 مليون جنيه لاستغلالها إلى جانب حصيلة زيادة رأس المال بقيمة 16 مليون جنيه، فى تمويل تطوير مدرسة الألفية المملوكة للشركة بطريق العين السخنة، والتى يصل إجمالى تكلفة تطويرها 40 مليون جنيه طبقًا لدراسات الشركة، ومن المنتظر أن تستكمل الشركة تدبير باقى السيولة اللازمة للتطوير من خلال الإيرادات والحصول على تمويلات بنكية.



فيما قال عمرو الألفى، رئيس قسم الأبحاث بمجموعة مباشر المالية، إن التعليم أحد أهم القطاعات التى تحمل فرصًا لاستقطاب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، بجانب القطاع الطبى، حيث بات الاهتمام بالقطاعين مؤخرًا ذا جاذبية عالية، خاصة على صعيد صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية.



وأشار إلى أن الاستثمار فى القطاع التعليمى بشقيه الأساسى والجامعى يحقق هوامش ربحية مُجدية، متابعًا أن التعليم الفنى يعد فرس الرهان لتطوير منظومة التعليم خلال الفترة المقبلة، بما يتمشى مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم تبرز فرص دخول القطاع الخاص بقوة فى تدشين مدارس للتعليم الفنى، إلا أن توسع القطاع الخاص فى هذا المجال يواجه عددًا من الصعوبات المرتبطة بالثقافة المجتمعية، ما يستوجب مزيدًا من الدعم من قِبل الحكومة للترويج للتعليم الفنى.



وأضاف الألفى أن دخول القطاع الخاص للتعليم الفنى يحتاج إلى دراسات سوقية كبيرة لأهم التخصصات وآليات تقديم منتج تعليمى جيد، فضلًا عن التطورات العلمية والتكنولوجية وما ينبثق عنها من فتح آفاق جديدة لمستحدثات الصناعة، مشيرًا إلى أن أبرز احتياجات القطاع بالسوق المصرية حاليًّا يتمثل فى التعليم الصناعى والمهن المرتبطة بالبناء والتشييد والأغذية والمشروبات.



يُذكر أن وزارة التربية والتعليم عقدت، الأسبوع الماضى، اجتماعًا تنسيقيًّا مع كبرى الشركات المحلية والدولية العاملة بمجال الكهرباء والطاقة فى مصر لمناقشة تطوير التعليم الفنى، وفقًا لأحدث احتياجات سوق العمل؛ لتأهيل الطلاب على المستوى العالمى وتقديم نموذج عمل موحد مميز لقطاع الطاقة بمصر.



على صعيد متصل لفت الألفى إلى ضعف تمثيل القطاع التعليمى بالبورصة بحيث يصل عدد الشركات المدرجة ضمن القطاع شركتين فقط، على خلفية طبيعة الاستثمارات فى هذا القطاع، والتى تمثل غالبيتها استثمارات عائلية تفتقد للفكر المؤسسى، كما تتميز تلك الاستثمارات بسرعة دوران رأس المال وسرعة تحصيل السيولة والتدفقات النقدية، من ثم لا يلجأ أصحاب تلك المدارس لسوق الأوراق المالية كأداة تمويل.



يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف، فى وقت سابق، ارتفاع نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الأول للعام المالى الحالى 2017/ 2018، فى 3 قطاعات، تصدَّرها قطاع المشروعات القومية بنسبة استثمارات 25.3%، من جملة الاستثمارات المنفذة.



ووفقًا للتقرير ارتفعت الاستثمارات فى خدمات التعليم إلى 4.1% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل %3.9 خلال الربع المماثل من العام المالى السابق 2016/ 2017.