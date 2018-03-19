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بورصة وشركات
الاتحاد الصيدلى تعتزم إنشاء مجمع مدارس بالمنيا
الإثنين 19 مارس 2018 01:47 م
مدارس 556699
أخر الأخبار
مدارس 556699
شريف عمر
تعتزم شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، إنشاء مجمع مدارس عربى ولغات على إحدى الأراضى المملوكة لها بمحافظة المنيا، فى إطار خطتها لإنشاء مشروعات جديدة بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية، وتعزيز الأرباح.
وقالت مصادر مقرَّبة من الشركة فى تصريحات، لـ»المال»، إن الأخيرة تتولى حاليًّا استخراج تصاريح البناء اللازمة لبدء الإنشاءات.
ومؤخرًا أعلنت الشركة شراء قطعة أرض بمدينة بنى مزار فى محافظة المنيا بقيمة 6.5 مليون جنيه مساحتها 350 مترًا، مقام عليها مبنى من الهيكل الخرسانى والطوب الأحمر بارتفاع 12 طابقًا، ومن المرتقب ضخ 2.5 مليون جنيه فى أعمال التشطيب، وتعتزم بيع الوحدات التجارية والسكنية بالمبنى بقيمة قدرها 10.52 مليون جنيه، خلال عام.
فى سياق متصل أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضى، تراجعًا فى الأرباح بنسبة %32.9، بعد تحقيقها ربحًا بقيمة 484.9 ألف جنيه، مقابل 723 ألفًا عن 2016.
على صعيد آخر علمت «المال» أن الشركة أنهت تراخيص البناء الأولية لمشروعها السكنى كومباوند الصيادلة بمحافظة المنيا، بعد صدور القرار الوزارى للإنشاء، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستطلق حملة تسويقية للمشروع.
كانت الشركة قد حصلت بنهاية العام الماضى على الرخصة النهائية لمشروع المجمع السكنى المتكامل «كومبوند صفا لاند» بالمنيا الجديدة، بتكلفة تقديرية 195 مليون جنيه، على أن يتم تمويل المرحلة الأولى بشكل ذاتى.
ويبلغ رأسمال «الاتحاد الصيدلى» 13.66 مليون جنيه، موزعًا على 13.66 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم، وتعمل فى مجال تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب الاستثمار العقارى.
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