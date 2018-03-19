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سيـــاســة
غدًا.. مؤتمر جماهيري حاشد لدعم السيسي بالقاهرة
الإثنين 19 مارس 2018 01:26 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
سلوى عثمان:
يعقد المهندس جورج جميل، رفعت البطل، مؤتمر جماهيري حاشد "في حب مصر "لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، غدًا الثلاثاء بمنطقة عزبة النخل الغربية بمحافظة القاهرة .
ومن المقرر ان يشهد المؤتمر مشاركة شعبية ضخمة و حضور عدد من الشخصيات العامة و و ممثلين عن الكنيسة و الازهر و اعضاء مجلس النواب ، والشخصيات السياسية .
وقال المهندس جورج جميل أن المؤتمر يأتي في إطار دعم الرئيس وحث المواطنين علي أهمية المشاركة الايجابية في الانتخابات، وإطلاعهم علي أهم انجازات الرئيس السيسي خلال فترته الرئاسية الأولي، وما حققه من إنجازات ملموسة، ومشروعات تنموية لمصر.
وشدد علي أن المؤتمر يأتى فى إطار الحرص على حث وتشجيع المواطنين للنزول فى الانتخابات الرئاسية أيام 26، 27، 28 مارس الجارى، لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات التى حققها على أرض مصر خلال فترة رئاسته الأولى
وأكد جميل ضرورة اتحاد المصريين والنزول إلى لجان الانتخابات لكى نثبت للعالم أن المصريين يختارون رئيسهم بإرادتهم.
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