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القائد الأعظم محمد على جناح
الإثنين 19 مارس 2018 01:18 م
رجائى عطية
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رجائى عطية
لا شك أن قوة بيان « محمد على جناح » كانت من عناصر بل ومقومات زعامته، وكان من خلاصة بيانه فيما يعرض الأستاذ العقاد أنه يُحسن تلخيص المسائل المعقدة، والقدرة عند اللزوم على الجواب المفحم أو المسكت مع العرض المقنع.
وخطر للأستاذ العقاد أنه استفاد من هذا البيان فى صناعة المحاماة سيما فى المحاكم الإنجليزية التى تدرب قضاتها على تلخيص الأقوال المتناقضة للمحلفين أو لباقى أعضاء المحكمة، بالإضافة للقدرة على المساجلة وفنون السؤال.. وظل هذا الخاطر إلى أن قرأ الأستاذ العقاد كتاب «صوت آسيا» الصادر حديثًا ودار فيه حوار بين مؤلفه «جيمس ميشنر Michner» والآنسة فاطمة شقيقة جناح، فوقع فى نفسه كما قال أن هذه القدرة أو الملكة التى امتاز بها « جناح » أقرب إلى الطبع الموروث، وطفق الأستاذ العقاد يستشهد ببعض ما دار بين شقيقة جناح والمؤلف من حوارات تشهد بصحة استنتاجه عن الطبع الموروث.
ومن حضور بديهة «جناح» وقدرته على الرد المبين، أنه حين أراد صحفى إنجليزى أن يحتج عليه بأنه كان يومًا عضوًا بحزب المؤتمر، أجاب لفوره: «نعم، وكنت يومًا تلميذًا بالمدرسة الابتدائية». ومن تلخيصاته السهلة قوله عن الوحدة والتقسيم «إن الوحدة التى خلّفها مدفع المستعمر لا تصلح بعد جلائه»، ومنها قوله فيما لا يخلو من المغزى العميق: «إن استقلال الباكستان ضمان لاستقلال البقرة المعبودة!!»، وقوله: «إنهم يعبدون البقرة ونحن نأكلها، فكيف يحكمنا نظام واحد ؟!»
كذلك فإن بلاغته فى الخطب والرسائل والبيان، كانت أقرب إلى الطبع الموروث منها عن التعليم المكتسب، ولم تكن هذه البلاغة قائمة على التفخيم أو التجميل، وإنما تمتاز بالبساطة والنفاذ السريع.
قال عن الديمقراطية بين البرهمية والإسلام: «إن الديمقراطية غريبة عن المجتمع البرهمى، وليس من غرضى أن أتناول مجتمعًا كائنًا ما كان بغير الاحترام، ولكن الواقع أن المجتمع البرهمى يعتد بالطائفية منهوك بقيودها، وليس للمنبوذين فيه مكان اجتماعى أو مكان يسكنون إليه».
«على أن الديمقراطية فى دم المسلم الذى يدين بالمساواة بين جميع الناس»، وضرب مثلاً أنه وسائقه يصلون متجاورين فى المسجد، مضيفًا أن المسلمين لا يزالون يدينون بالإخاء والمساواة والحرية.
فكيف إذن فيما قال جناح أن يكون فى مقدور قلّة أن تصد كثرة ؟!
وطفق الأستاذ العقاد يستشهد على قوة بيان «جناح» بما قاله فى ذكرى الشاعر محمد إقبال سنة 1944، وما قاله عن دعوة السلام فى خطاب له سنة 1938، وتعليقه على ما بينه وبين غاندى فى خطاب بمدينة بومباى سنة 1945، وبما قاله فى اجتماع مجلس العصبة فى يوليو 1946.
ولم يكن من أسلوبه أن يقابل التهديد بالمزايدة فى التهديد مرضاةً لسورة النفوس التى يعجبها هذا الأسلوب، وتجلى ذلك فى مواقف عديدة، منها رده حين سئل رأيه فى خطاب ألقاه السردار «باتل»، وفى خطبة له فى جماعة من النساء المسلمات سنة 1942، وما أبداه عن رسالة القرآن بقوله: «لقد وُصِفَ الإنسان فى القرآن الكريم بأنه خليفة الله. فإذا أردنا أن نحقق هذه الصفة فأولى ما توجبه علينا أن نتبع مع غيرنا سُنة الله مع بنى آدم فى أوسع معانيها.. سُنة الحب والضمير.. وإذا كنا نؤمن حقًّا إيمان اليقين والحب فى معاملة مخلوقات الله من كل قبيل فعلينا أن نتبع هذه السُّنة فى معيشتنا اليومية وفرائض تقوانا وعبادتنا...».
على الحاشية
ويعقب الأستاذ العقاد على النتف المتفرقة من كلمات «جناح»، وفيها تعريف بخصائص بيانه وهو وسيلة من وسائل نجاحه فى زعامته، وفيها كذلك تعريف بمناحى تفكيره، فإن العزيمة والفصاحة والقدرة على التنظيم عناصر ملموسة فى كيان القائد الأعظم، ومع ذلك فإنها لا تحصر جميع الخصائص التى تتألف منها معالم شخصيته، وإنما اقترنت بصفات أخرى على حاشيتها ترسم سائر معالم هذه الشخصية، منها خليقة المسالمة التى تجلت فى مواقف صعبة يوم سالت الدماء فى الهند وتوالت الأنباء عن قتل المسلمين فى مساكنهم أو فى طريقهم إلى الباكستان، وأوشك الزمام أن يفلت بنذره الخطيرة من ثأر وانتقام، فلم يفقد جناح رباطة جأشه ولا خليقة المسالمة رغم ما أثارته الأحداث من القلق والنذر، فطفق يرسل النداء بعد النداء ويطلق الوعاظ فى الحواضر والقرى لتبصير الناس بأوامر دينهم وما يوجبه عليهم لإخوانهم فى وطنهم.
وقد تجلّى هذا الخُلق فى معاملته للحكومات المجاورة كما تجلّى فى معاملته للرعيّة، وكانت أوامره المتلاحقة لجنوده أن تسالم ولا تهاجم، فإذا وجب الدفاع يسمعون منه أوامر الدفاع بإصرار لآخر رمق وآخر رجل بل وآخر مرأة وطفل قبل التفريط فيما يتوجب عليهم الدفاع عنه.. أما قبل ذلك فلا محل للحرب ما دام هناك متسع للسلام.
على أنه لم يهمل الصرامة وما تستوجبه، وبين ما انتقده المنتقدون واعتذر به المعتذرون، يبدو وسط الآراء المتقابلة أن «جناحًا» كان يعترض على العبث ولا يعترض على الجد، وكان ينكر تضييع الجهود حين يكون فى تضييعها خسارة على الهند دون نفع مرجو.
ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل بالتصدى لما يتقوله البعض عن جناح إنه زعيم «الاستقراط»، فيرد على هذه الدعاوى، لينتهى إلى أن أصدق ما يُشَبِّه به « جناحًا » فى مناقبه وخصائصه التى أجملها، أنه صاحب «شخصية» غير مطلقة ولكنها غير موصدة.. كشأن الخزانة التى لا تعرض نفائسها فى واجهة بللورية، ولكنها لا تحفها بالشوك أو تحيطها بالحراس والأرصاد. فكان «جناح» وسطًا بين الإعطاء بسخاء بغير مَنٍّ، وعدم قبول السوم والمساومة، وإليه المرجع حين يعطى وحين يكف عن العطاء.
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