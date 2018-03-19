تراجع جماعى لعائد أدوات الدين

البنك المركزى 2

■ الإقبال المتزايد على الاكتتاب يرفع متوسط تغطية الطروحات إلى 2.4 مرة ■ «المالية» تقترض 38.6 مليار جنيه بزيادة 7.1 مليار عن المستهدف

■ مدير الخزانة بأحد البنوك : فوائض السيولة تسعى إلى الاستفادة من ارتفاع خدمة الدين

■ 18.4% عائد الودائع المرتبطة بـ «الكوريدور» لأجل 210 أيام



تراجع العائد على أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة) خلال الأسبوع المقبل، مع الإقبال المتزايد من جانب البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب، وسط انتشار توقعات بخفض جديد للفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر 29 مارس الجارى.



وتتوقع المجموعة المالية «هيرميس» أن يقدم البنك المركزى، على ثانى خفض لأسعار الفائدة هذا العام بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، «قبل أن يتوقف قليلا لتقييم آثر جولتى التيسير النقدي». وقالت «هيرميس» إن المزيد من اتضاح الرؤية حول الجولة المقبلة من خفض دعم الطاقة، من شأنه أن يتيح المزيد من التوجيه لتحريك أسعار الفائدة على المدى القصير، وتتوقع بحوث «فاروس» تراجع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة المقبل.



وتراجع مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية، بنحو 16 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1) خلال تعاملات الأسبوع المقبل، وجاء التراجع عقب موجة صعود استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، وسجل المؤشر مستوى %17.257 مقارنة بنحو %17.419 الأسبوع قبل الماضى.



وقال مدير قطاع الخزانة، بأحد البنوك الأجنبية، إن التراجع فى معدلات التضخم بنهاية الشهر الماضى، خلق توقعات قوية عن اتجاه «المركزى» لخفض أسعار العائد على الجنيه فى الاجتماع المقبل، مما دفع البنوك لاستثمار فائض السيولة لديها فى أدوات الدين طويلة الأجل، مثل أذون 9 شهور وسنة، بالإضافة إلى السندات للاستفادة من عوائدها الحالية.



و أضاف لـ «المال» أن عطاءات الأسبوع الماضى، كشفت عن وجود سيولة قوية فى السوق بدليل ارتفاع متوسط معدلات التغطية لنحو 2.4 مرة، مقابل مرتين فقط الأسبوع قبل الماضى، وكان ذلك أحد الأسباب وراء تراجع العائد.



و استبعد حدوث تراجع عنيف لعائد أدوات الدين، نظرا لقيام «المركزى» بتفعيل آلية ربط ودائع طويلة الأجل بعوائد متغيرة، والتى من شأنها المنافسة على السيولة التى يمكن توجيهها لسوق الدين، خاصة أن الاستثمار فى الأخيرة يخضع لضريبة %20 يتم خصمها من المنبع عكس ودائع «المركزى» المعفاة من الضرائب.



كان المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى للحضر، قد تراجع للشهر السابع على التوالى، بنهاية فبراير الماضى ليسجل %14.4 و %11.9 على التوالى، مقابل %17.1 و %14.4 فى يناير 2018 وذلك بعد أن بلغ ذروته فى يوليو 2017 عند %33 و %35 على الترتيب.



وقال مدير قطاع الخزانة، إن السوق مهتمة بمراقبة تطور معدلات التضخم لأنها المؤشر على توجهات السياسة النقدية، خاصة بعد إعلان الأخيرة استهدافها معدلات تضخم بحدود %13 تزيد أو تقل %3 خلال الربع الأخير من العام الجارى.



وبلغت قيمة المقبول من الطروحات نحو 38.6 مليار جنيه، بزيادة 7.1 مليار عن المستهدف الذى أعلنته الوزارة بداية الأسبوع الماضى.



وكشفت تعاملات الأسبوع، عن تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 357 يوما 24 نقطة أساس، ليسجل %16.59 مقابل %16.83 للأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للعطاء بشكل كبير إلى 3 مرات، مقابل 1.9 مرة فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25 مليار جنيه ، بينما قبلت «المالية» 10.7 مليار، بزيادة 2.45 مليار عن الطرح المستهدف.



وتراجع متوسط العائد على أذون أجل 266 يومًا 9 نقاط أساس، ليصل إلى %16.94 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.4 مرة، من مرة فقط فى السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب 11.6 مليار جنيه، قبلت «المالية» 8.25 مليار وهو نفس القيمة المستهدفة من الطرح.



وتراجع أيضا متوسط العائد على أذون أجل 182 يومًا 15 نقطة أساس، إلى %17.751 مقابل %17.907 للأسبوع قبل الماضى، بينما تراجع معدل تغطية الطرح إلى 2.4 مرة، بدلا من 2.7 فى الطرح السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.8 مليار جنيه، و قبلت «المالية» نحو 11 مليار تقريبًا، بزيادة 3.75 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يومًا 10 نقاط أساس ليبلغ %17.89 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %18 تقريبا واستقرت تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح عند 2.4 مرة وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب، بقيمة 17.5 مليار، قبلت الوزارة 8.7 مليار، بزيادة 1.5 مليار عن القيمة المستهدفة.



فيما تباين العائد على السندات المحلية، فارتفع عائد السندات أجل 5 سنوات بنحو 5 نقاط أساس، مسجلا %15 تقريبا، مقابل %14.91 فى الطرح السابق، تزامن ذلك مع تراجع معدل تغطية البنوك للعطاء إلى 1.6 مرة بدلا من 3.1 مرة فى الطرح السابق، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.5 مليار، قبلت «المالية» 28 عرضا بواقع 808.15 مليون، أقل 682 مليونا عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 1.5 مليار جنيه.



بينما انخفض متوسط العائد على سندات أجل 10 أعوام بـ 13 نقطة أساس، ليصل إلى %14.67 مقابل %14.8 فى الطرح السابق، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 2.3 مرة بدلا من 1.5 فى الطرح السابق، وطلبت البنوك الاكتتاب بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر 67 طلبا، لتقبل «المالية» 53 منها، بقيمة 1.5 مليار، بزيادة 500 مليون عن القيمة المستهدفة من الطرح.



فى سياق متصل، قلصت «المالية» قيمة الاقتراض المستهدفة عبر أذون الخزانة للأسبوع الجارى، لتصل إلى 29 مليار جنيه، مقابل 31 مليارا الأسبوع قبل الماضى، وتتوزع القيمة المستهدفة من الطروحات بواقع 6.75 مليار، عبر أذون أجل 91 يوما، ومثلها من أذون 182 يوما، و 7.725 مليار قيمة مستهدفة من أذون 273 يوما، و 7.725 مليار من أذون 364 يوما، وتعتزم طرح سندات بقيمة 2.5 مليار، منها 1.5 مليار بأجل 3 أعوام، ومليار لأجل 7 أعوام.



على صعيد إدارة ملف السيولة، طرح «المركزي» مزادين للودائع متغيرة العائد بعد تغيير نظامها، لترتبط بسعر فائدة «الكوريدور»، الذى يحدده المركزيط فى لجنة السياسات النقدية.



ونشرت «المال»، نهاية الشهر الماضى، دراسة «المركزي» تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة «الكوريدور»، بحيث تتقاضى البنوك نسبة «Spread» (هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بـ «المركزى» البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة، سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط حسب تطور معدل الإيداع لدى «المركزى» الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.



وطلب «المركزي» فى المزاد الأول 40 مليار جنيه لأجل 28 يوما تستحق يوم 11 أبريل المقبل، وتقدمت البنوك بـ 44 عرضًا قيمتها 56.125 مليار، وبلغ أعلى سعر مطلوب من البنوك %18.45 وأقل سعر %18.13، بينما بلغ متوسط الفائدة %18.245.



وقبل «المركزي» 22 عرضًا مقدمًا من البنوك بقيمة 40 مليار، وبلغ أقل سعر فائدة مقبول %18.130 وأعلى سعر فائدة %18.25، وسجل متوسط سعر الفائدة المقبول فى المزاد، %18.24.



وبلغ أجل المزاد الثانى 210 أيام يستحق 10 أكتوبر المقبل، وطلب «المركزي» ربط 40 مليار جنيه، بينما تقدمت البنوك بـ 44 عرضًا قيمتها 57.220 مليار، وبلغ أقل سعر فائدة مطلوب %18.347، وأعلى سعر فائدة %19.25، ومتوسط العائد %18.445.



وقبل «المركزي» 9 عروض فقط بقيمة 40 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول %18.347، وأعلى سعر فائدة %18.43، بينما بلغ متوسط الفائدة المقبول %18.425.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.