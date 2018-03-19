بالصور: حكيم ينتهي من تصوير أغنية أبو الرجولة





أحمد حمدي:







انتهى حكيم من تصوير أحدث أغنياته "أبو الرجولة"، التي تدور كلماتها عن معدن الشعب المصري الأصيل الذي يقف إلى جوار بلده وقت الأزمات، ولا يتخلي عنها، كما تتحدث عن المرأة المصرية التي دائما ما تتواجد في الصفوف الأولي دفاعا عن بلدها، وتقول كلماتها "ابن البلد الشهم يبان وقت العوزة سيد الجدعان".

الأغنية إخراج أحمد الجندي، وتم تصويرها بأماكن متفرقة بالقاهرة، مثل ميدان التحرير، ومنطقة وسط البلد، ومصر الجديدة، وشارع جامعة الدول العربية، وسوف يتم عرضها علي القنوات الفضائية الثلاثاء القادم، والأغنية كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع إسلام شيبسي، وميدو مزيكا.