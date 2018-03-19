إعلان أسماء الأمهات المثاليات بمرسى مطروح

وزارة التضامن الاجتماعى 1

استثناء أبناء مطروح من شرط عدد الأبناء

اختيار 9 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة

أبوز يد: حفل تكريم للأمهات المثاليات تقديرا لجهودهن



معتز محمود



أعلن أحمد خير مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، نتيجة اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لهذا العام 2018 وذلك تكريما لقصص كفاحهن وعطائهن وطبقا للضوابط والقواعد المنظمة لاختيار الأمهات المثاليات المعمول بها بوزارة التضامن بجميع الجمهورية.



وأضاف أنه تم اختيار 9 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة، لافتا الى أنه تم اختيار ثلاث أمهات مثاليات على مستوى المحافظة وهن: علية على محمد الأم المثالية الأولى على المحافظة وعزيزة أحمد إبراهيم الثانية ولبنى محمد زهير كامل الثالثة بمطروح.



وأشار خير إلى اختيار آمال عبد الله فاضل عبد الرازق الأم البديلة على مستوى المحافظة لهذا العام، كما تم اختيار عواطف عباس إبراهيم ام مثالية الأولى على مستوى مركز مرسى مطروح وعدالة عبد العزيز على موسى الثانية على بمركز مرسى مطروح.



وتابع: وحصلت زينب حسين أحمد جابرى على الام المثالية الأولى بسيوة وهناء بسيوني على رزق الام المثالية الأولى بالحمام وفايزة عبد الرافع محمد الام المثالية الأولى بالعلمين.



وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعى أنه تمت مراعاة جميع المعايير التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى اختيار الأم المثالية لهذا العام خاصة معيار تعليم الأبناء كأولوية مع تفضيل الأعلى درجة فى السلم التعليمى.



ولفت الى أنه تمت كذلك مراعاة معايير الأم العاملة أو المريض زوجها أو الأرملة أو المطلقة، أو الأم الأمية التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، وتشجيع الأبناء على العمل الخاص وإدارة المشروعات الصغيرة، والمشاركة الاجتماعية التطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة، بالإضافة إلى دمج أحد الأبناء من ذوى الإعاقة في المجتمع.



وأضاف أنه تم اختيار الأم المثالية الاولى على مستوى المحافظة لتمثيل مطروح فى الاحتفالية الكبري التى تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة عيد الام خلال شهر مارس الحالى.



واشاد بدور محافظ مطروح فى استثناء امهات مطروح المتقدمات للام المثالية من شرط عدد الابناء نظرا لطبيعة المحافظة بعد مخاطبة وزيرة التضامن فى شهر ابريل الماضى بناء على مطالب ابناء المحافظة على استثناء سيدات مطروح المتقدمات للام المثالية من شرط عدد الابناء، مما يتيح فرصة اكبر لسيدات مطروح للحصول على الام المثالية خاصة مع طبيعة المحافظة القبلية.



ومن جانبه قدم اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح التهنئة للأمهات المثاليات بالمحافظة، مضيفا أنه ستتم اقامة احتفالية كبرى بالمحافظة للاحتفاء بهن وتكريمهن بحضور القيادات التنفيذية والشعبية واسرهن وذلك تقديرا وعرفانا بقصص كفاحهن ولما قدمنه لاسرهن وللمجتمع من ضرب أروع الأمثلة للعطاء والتضحية ونكران الذات فى مواجهة أعباء الحياة باعتبار الام هى حجر الاساس فى تكوين أسرة متماسكة وخلق جيل قادر على خدمة وطنه ومجتمعه.



واشار المحافظ إلى أهمية الدور المهم والحيوي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع وشريكا اساسيا في عملية التنمية وأهمية دورها في صنع مستقبل الأجيال القادمة، فالامهات ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والعطاء حيث يشكلون برحلات تفانيهم على مر السنوات لوحة مبهرة ومضيئة، كما أن الأم بالتربية السليمة لأبنائها يعود بالنفع على المجتمع.



واكد أن محافظة مطروح تولي اهتماما كبيرا بالاسرة عامة والمرأة خاصة وذلك من خلال الاهتمام بها فى كل المجالات ودعمها مع اقامة مشروعات صغيرة للسيدات المعيلة وتدر دخلا لها من ناحية أخرى.