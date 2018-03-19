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بورصة وشركات
أوراسكوم للإنشاءات توقع عقد تطوير مطار بالإمارات بقيمة 180 مليون دولار
الإثنين 19 مارس 2018 12:15 م
أوراسكوم للإنشاءات
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أوراسكوم للإنشاءات
رجب عزالدين:
أعلنت شركة اوراسكوم كونستراكشون ليميتد عن قيام تحالف أوراسكوم للإنشاءات بتوقيع عقد بقيمة 180 مليون دولار لتطوير مطار الفجيرة الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن التحالف يضم أوراسكوم للإنشاءات ومجموعة الصحراء الإماراتية وتبلغ حصة شركة أوراسكوم 60% من قيمة العقد.
ويشمل المشروع أعمال البنية التحتية الرئيسية لتطوير المطار بما فيها إنشاء برج جديد للمراقبة الجوية وتوسيع مدرج الطائرات الحالى وإنشاء مدرج جديدة للطوارىء مع الممرات السريعة إضافة إلى تركيب جميع الأنظمة الخاصة بالمطار.
وقالت الشركة إن لديها خبرة واسعة فى قطاع المطارات، حيث نفذت أعمال مماثلة لغالبية المطارات العسكرية والمدنية فى مصر، وكذلك مطار الملك عبد العزيز الدولى فى المملكة العربية السعودية، وقاعدة الظفرة الجوية فى دولة الإمارات، وفقا للبيان.
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