المصرية للاتصالات ترعى البعثة المصرية بالأولمبياد الخاص بالإمارات

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات



المال – خاص:



أعلنت المصرية للاتصالات "WE"، عن رعايتها للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، المقامة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، خلال الفترة من 14- 23 مارس 2018، والشركة هى الراعى الرئيسي للأوليمبياد الخاص المصري، على مدار أكثر من أربع سنوات.



وتشارك البعثة المصرية ضمن المنافسات من خلال 160 لاعباً وإدارياً في 16 رياضة مختلفة، وهي كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، وألعاب القوي، والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة السلة بنين وبنات، والبوتشي، والبولينج، والدراجات، والفروسية، والجمباز، ورفع الأثقال، والتزلج علي العجلات.



ويشارك في البطولة أكثر من 1000 رياضي من 45 دولة، الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ الألعاب الإقليمية منذ انطلاقها بالقاهرة، عام 1999.



وصرح أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلاً:" إننا نؤمن بالقدرات والإمكانيات التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال، وأنهم طاقات مبدعة يجب الاستفادة منها، ويقدمون نموذجا للتحدي والإرادة القوية التي تصنع المستحيل، ومن ثم تولي الشركة اهتماما بالغا بهم، وتسعى دوما لدمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص مناسبة لهم، من أجل ايجاد مجتمع دامج للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، خاصة بعد إعلان 2018 عاما لهم.



وأعرب عن تمنياته للبعثة المصرية المشاركة في البطولة بالتوفيق، وتحقيق إنجازات ومراكز متقدمة خلال المنافسات، ورفعة اسم مصر عاليا في هذا الحدث الرياضي الهام.

