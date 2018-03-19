EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات ترعى البعثة المصرية بالأولمبياد الخاص بالإمارات
الإثنين 19 مارس 2018 12:04 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
المال – خاص:
أعلنت المصرية للاتصالات "WE"، عن رعايتها للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، المقامة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية، خلال الفترة من 14- 23 مارس 2018، والشركة هى الراعى الرئيسي للأوليمبياد الخاص المصري، على مدار أكثر من أربع سنوات.
وتشارك البعثة المصرية ضمن المنافسات من خلال 160 لاعباً وإدارياً في 16 رياضة مختلفة، وهي كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والتنس الأرضي، وألعاب القوي، والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة السلة بنين وبنات، والبوتشي، والبولينج، والدراجات، والفروسية، والجمباز، ورفع الأثقال، والتزلج علي العجلات.
ويشارك في البطولة أكثر من 1000 رياضي من 45 دولة، الأمر الذى يحدث لأول مرة فى تاريخ الألعاب الإقليمية منذ انطلاقها بالقاهرة، عام 1999.
وصرح أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلاً:" إننا نؤمن بالقدرات والإمكانيات التي يتمتع بها هؤلاء الأبطال، وأنهم طاقات مبدعة يجب الاستفادة منها، ويقدمون نموذجا للتحدي والإرادة القوية التي تصنع المستحيل، ومن ثم تولي الشركة اهتماما بالغا بهم، وتسعى دوما لدمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص مناسبة لهم، من أجل ايجاد مجتمع دامج للأشخاص ذوى القدرات الخاصة، خاصة بعد إعلان 2018 عاما لهم.
وأعرب عن تمنياته للبعثة المصرية المشاركة في البطولة بالتوفيق، وتحقيق إنجازات ومراكز متقدمة خلال المنافسات، ورفعة اسم مصر عاليا في هذا الحدث الرياضي الهام.
اتصالات وتكنولوجيا
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا