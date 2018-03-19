التجاري الدولي يقتنص إدارة قرض أورنج - مصر

محمد سالم:





اقتنص البنك التجارى الدولى، دور وكيل التسهيل والمرتب الرئيسى لقرض تسعى شركة أورنج – مصر، للحصول عليه بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه.





كانت «المال»، قد انفردت قبل شهر، بخبر مخاطبة الشركة عددا واسعا من البنوك المحلية، تصدرها: الأهلى، ومصر، والتجارى الدولى، والعربى الأفريقى الدولى، وقطر الوطنى الأهلى، وإتش إس بى سى، والإمارات دبى، وأبو ظبى الوطنى، لتدبير القرض، الذى تعتمد عليه فى القيام بهيكلة مديونيات قائمة، وتمويل توسعات بالسوق المحلية.





بلغت أرصدة القروض المستحقة على أورنج – مصر، نحو 4.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل 1.3 مليار جنيه، تبعا للقوائم المالية المجمعة المنشورة على الموقع الإلكترونى للشركة بشبكة الإنترنت.

وقالت مصادر إن البنك التجارى الدولى، سيقوم بدور المنسق بين التحالف المصرفى المقرر اختياره لتدبير السيولة المطلوبة بأجل 7 سنوات.

وأجرت الشركة خلال الشهر قبل الماضى، زيادة قوية على رأس المال المدفوع، ليصل إلى 16.3 مليار جنيه، بدلا من مليار، كما رفعت رأس المال المرخص إلى 20 مليار جنيه.





وجاءت الزيادة من خلال تحويل أرصدة دائنة بقيمة 750 مليون يورو ( 15.23 مليار جنيه) للمساهم الرئيسى «ام تى تليكوم أى سى آر إل»، بالإضافة لاكتتاب عام ومغلق لقدامى المساهمين، بقيمة 89.5 مليون جنيه.

وتعكف أورنج - مصر، على تحديث شبكة خدمات الجيل الرابع لعملائها، استعدادا للاستثمار فى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.





ووقعت ذراع الشركة بمجال الإنترنت «أورنج داتا»، أمس، اتفاقا مدته 3 سنوات مع «المصرية للاتصالات»، يشمل إتاحة عدة بدائل لتقديم خدمات الإنترنت الثابت.