إم إم جروب تستحوذ على 3 شركات تملكها التركى القابضة

إم إم جروب

مصطفى طلعت:



تعتزم شركة إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية، إتمام صفقة الاستحواذ على 3 شركات تملكها مجموعة التركى القابضة السعودية للاستثمار والتنمية، فى غضون شهرين تقريباً.



كانت «إم إم جروب» قد أعلنت أمس، توقيعها خطاب نوايا للاستحواذ على الشركات الثلاث، وهى «اتصالات الدولية مصر i2»، و«التجزئة المتحدة - يو أر إس –»، وشركة دى تى أر للتجارة.



تأسست "i2" عام 2004، كإحدى شركات «التركى القابضة»-، وهى متخصصة فى مجال البيع بالتجزئة، ولديها علاقات طويلة من التعاون مع شركة سامسونج، واتصالات، و فيليبس، فيما تعد "دى تى أر"، ذراع التجارة الدولية لشركة اتصالات الدولية مصر، أما "يو أر إس"، فهى ذراع البيع بالتجزئة والصيانة.



وأوضح خالد محمود، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة إم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الصفقة ستتم من خلال عملية مبادلة أسهم الشركات الثلاث، بأخرى فى شركته، مؤكداُ عدم ضخ سيولة نقدية لتمويل العملية، وأن المبادلة ستتم وفق القيمة العادلة التى لم تتحدد بعد.



وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إتمام عملية الفحص النافى للجهالة، والحصول على موافقة الجمعية العمومية، والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيتم تمثيل مساهمى شركة التركى القابضة، بمجلس إدارة إم إم جروب.

أشار إلى أن شركته عينت مكتب الإبراشى، مستشار قانونيا للصفقة، فيما يتولى مكتب زكى هاشم، الاستشارات القانونية للطرف البائع، مؤكداً عدم اختيار شركة المستشار المالى، حتى اللحظة.



وأكد أنه من المقرر أن تضيف الصفقة نحو 6500 نقطة بيع صغيرة الحجم إلى شبكة "إم إم جروب"، و1101 منفذ بيع بالتجزئة، و15 منفذا لصيانة العلامات التجارية.



تأسست «التركى القابضة» عام 1975، كشركة عائلية، يملكها خالد على التركى، وأولاده، وتعمل شركاتها التابعة فى عدة قطاعات.