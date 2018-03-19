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سيـــاســة
البيان السادس عشر للقوات المسلحة عن عملية سيناء
الإثنين 19 مارس 2018 10:14 ص
القوات المسلحة المصرية
أخر الأخبار
القوات المسلحة المصرية
بدور إبراهيم:
على مدار الأيام الخمس الماضيه واصل حماه الوطن إستكمال المهام المخططه بعمليه المجابهه الشامله سيناء 2018 لتدمير الأوكار والبؤر الإرهابيه وتطهير محيط القرى والمدن بشمال ووسط سيناء وتعزيز قدرات التأمين الشامل على إمتداد الحدود البريه والساحليه على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الاتية:
- قيام القوات الجوية بتدمير سياره دفع رباعى مفخخه وإستهداف وتدمير عدد (12) هدف تمثل أوكار تستخدمها العناصر الإرهابية.
- تدمير عربه مفخخه تحتوى على كميات كبيرة من المواد المتفجرة أثناء محاوله إقتحام إرتكاز أمنى جنوب غرب مدينه العريش.
- القضاء علي عدد (30) عنصر تكفيري مسلح خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات، بشمال ووسط سيناء عثر بحوزتهم علي أسلحة نارية وأجهزة إتصال لاسلكية.
- القضاء علي خلية إرهابية شديدة الخطورة بعد توافر معلومات ومقتل عدد ( 6 ) عنصر تكفيري أثناء تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطه وضبط بحوزتهم عدد (3) بنادق آليه وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توافر معلومات تفيد بالإختباء بأحد المنازل المهجورة بدائرة قسم اول العريش.
- تنفيذ مداهمة لبؤرة إرهابية بمدينة رفح نتج عنها العثور على عدد 2 رشاش وعدد 3 بندقية آلية وقناصة وخرطوش ومسدس وقاذف ار بى جى وعدد من الذخائر الخاصة بهم بالاضافة الى مركز ارسال .
- القبض علي عدد( 345 ) فرد من بينهم عدد من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة والمطلوبين جنائيا.
- تدمير عدد (386 ) وكر ومخزن وخندق بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء عثر بداخلها على عدد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات و الدرجات النارية وأجهزه إتصال لاسلكية وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود والمستلزمات الطبية الميدانية.
- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفكيك وتفجير عدد (93 ) عبوة ناسفة تم زراعتها علي محاور التحرك المختلفة لإستهداف القوات بمناطق العمليات.
- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 17 ) سيارة أنواع ، وتدمير عدد ( 67) دراجة نارية بدون لوحات معدنية.
- تدمير عدد 2 مخزن عثر بداخلهما على 2800 كجم من نبات البانجو المخدر وإكتشاف وتدمير عدد (33) مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط اكثر من 7430 كجم من المواد المخدرة المعدة للتداول .
وتستمر عناصر القوات الخاصة البحرية فى أعمال التمشيط وتضييق الحصار بطول الساحل ومنع العناصر الإرهابية من الهروب والتسلل بالتزامن مع قيام القوات البحرية بتنفيذ تدريب مشترك مع البحرية الفرنسية بمشاركة حاملتي مروحيات وعدد من الفرقاطات ولنشات الصواريخ من كلا البلدين الصديقين وبالتعاون مع التشكيلات التعبوية
والقوات الجوية.
واستمرت قوات حرس الحدود بالتعاون مع التشكيلات التعبوية والقوات الجوية في إحكام أعمال التأمين علي امتداد الحدود الجنوبية والغربية ، وتمكنت من إحباط محاولة لتهريب 60 بندقية خرطوش وضبط عدد من قضايا التهريب للبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد المخدرة والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية.
كما استمرت المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة فى تنظيم عدد (583) كميناً ودورية امنية غير مدبرة علي الطرق الرئيسية وتمشيط مناطق الظهير الصحراوي بمحافظات الجمهورية ، فيما عززت عناصر الشرطة المدنية من الانتشار بمدن شمال سيناء وإحكام السيطرة الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية وتشديد إجراءات التفتيش لضبط العناصر المشتبه بهم وتهيئة المناخ الأمني لعودة الحياة إلي طبيعتها.
ونتيجة للأعمال القتالية بمناطق العمليات تم إستشهاد ضابط وثلاث مجندين ، وإصابة ضابطين وضابط صف و5 مجندين في أشرف ساحات النضال والتضحية ليؤكد رجال القوات المسلحة أنهم ماضين بكل عزيمة واصرار لاجتثاث جذور الإرهاب والتطرف واستعادة البناء والاستقرار والتنمية في كافة ربوع مصر.
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